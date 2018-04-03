Росреестр: количество регистраций прав собственности на машино-места опережает темпы 2017 года на 427% (графики) 

Количество регистраций машино-мест скоро достигнет 2 000 в месяц. По данным Росреестра за 2 месяца 2018 года в Российской Федерации зарегистрировано 2 856 прав собственности на машино‑места. Количество зарегистрированных с начала года прав на машино‑места оказалось на 426,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года (542 права). За февраль 2018 года в РФ зарегистрировано 1 971 право собственности на машино‑места Это на 122,7% больше, чем в январе (885 прав), и на 47,5% — чем в декабре прошлого года, когда было зарегистрировано 1 336 прав.