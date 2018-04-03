В дорожные карты добавят сведения о продлении разрешений на строительство и внесении изменений в проектные декларации долевых долгостроев 

Кроме того, в Минстрое пообещали разработать механизм для поиска через ЕИСЖС инвесторов, желающих завершить строительство проблемных объектов. Эти и другие вопросы обсудили на рабочей группе Госдумы по защите прав участников долевого строительства и на последнем селекторном совещании «по долёвке» в Минстрое. Фото: www.komitet3-1.km.duma.gov.ru Как сообщил на заседании рабочей группы руководитель подразделения «реализации социальных проектов» АО «АИЖК» Алексей Акулов, в настоящее время в Единой информационной системе жилищного строительства представлено 836 объектов (1 101 дом), официально признанных Минстроем проблемными. Информация о них является открытой и содержит данные дорожных карт, которые включают в себя сведения о застройщике, а также планируемые сроки окончания строительства и сдачи объектов, фотографии, демонстрирующие ход строительства. На сегодняшний день на портале опубликовано 2 212 проектных деклараций. Через механизмы Фонда защиты дольщиков работает 684 застройщика из 76 субъектов РФ, с которыми гражданами заключено 12 тыс. ДДУ для строительства жилых домов на 800 земельных участках, рассказал Алексей Акулов. Фото: www.diit.edu.ua Дополнительно на сайте ДОМ. Ф опубликована информация о целевых земельных участках, выделенных государством для предоставления в качестве компенсации застройщикам, взявших на себя обязанности по завершению строительства проблемных объектов. Информация включает в себя сведения об объектах, для завершения строительства которых данные участки были выделены. А тот факт, что система включает информацию о кадастровых номерах этих участков, по мнению Алексея Акулова, обеспечивает прозрачность хода реализации конкретной дорожной карты. Сами дорожные карты, как сообщал портал ЕРЗ, довольно существенно изменились. Распоряжением Правительства РФ от 27.03.2018 №451-р форма дорожной карты дополнилась информацией о сроке восстановления прав пострадавших дольщиков; кроме того, согласно новым поправкам, регионы должны указывать в планах-графиках количество ДДУ по каждому проблемному объекту. «До 15 апреля мы получим в третий раз откорректированные дорожные карты со стороны субъектов, по некоторым из них в прежние два раза мы видели не совсем правильную работу с точки зрения восстановления прав граждан», — отметил на заседании замминистра строительства Никита Стасишин (на фото). — Каждый субъект по каждому объекту, по которому он принял решение сдвинуть срок восстановления прав граждан, будет обязан представить обоснование в министерство. Это необходимо для того, чтобы люди понимали из-за чего, например, срок строительства во втором квартале «уезжает» на третий, либо 2018 год — на 2019-й. Ну и контролирующий орган в регионе знал, что просто взять и передвинуть срок больше не получится», — резюмировал чиновник. Помимо этого, как рассказал Стасишин, Минстрой каждую неделю в онлайн-режиме проводит селекторные совещания по «долёвке», во время которых граждане сообщают о проблемных объектах, оставляя комментарии под трансляцией на странице ведомства в Facebook. «В конце селектора по тем объектам, о которых либо контролирующие органы в субъектах Федерации что-то недоговаривают, либо там нет этих объектов, мы прямо задаем вопросы, — пояснил замминистра, добавив: — Как оказалось, это очень действенная мера, а должностные лица в регионах понимают, что сказать что-то не то уже тяжело: мы через 10 минут видим ответную реакцию». В ходе последнего видеоселекторного совещания по вопросам решения проблем граждан — участников долевого строительства Михаил Мень и Никита Стасишин задавали представителям регионов вопросы по конкретным объектам, входящим в дорожные карты субъектов. В частности, подобные вопросы прозвучали по долгостроям, находящимся в Самарской, Ростовской, Тверской, Ярославской, Ленинградской, Московской областям и Удмуртской Республике. Фото: www.izh.kp.ru К слову, по Удмуртии, как рассказал на селектором совещании министр, комиссия Минстроя по рассмотрению заявлений лиц, имеющих намерение стать приобретателями объектов незавершенного строительства и исполнить обязательства перед их дольщиками, одобрила замену застройщика проблемного объекта в Ижевске — 16-этажного жилого дома по ул. Петрова, 49 (на фото). Дом, который возводила компания обанкротившаяся «Инвест-Проект», будет передан новому инвестору в соответствии с 127-ФЗ (о банкротстве), а также в рамках реализации регионального закона №42 РЗ. Соответствующее заключение регулятора отрасли будет направлено в арбитражный суд республики, сообщил Михаил Мень. Как и докладывал в Госдуме Никита Стасишин, дольщики из многих регионов следили за ходом видеоселекторного совещания и оставляли оперативные комментарии на странице ведомства в Facebook. Среди проблемных долгостроев чаще всего назывались ЖК «Немецкая деревня», «Белый город», «Изумрудная долина» (все три жилых комплекса находятся в Солнечногорском районе Московской области), столичные ЖК «Царицыно», «Марушкино», «Ново-Никольское», «Спортивный квартал», жилые комплексы «Ванино» (Ленинградская область) и «Ганза-4» (Калининградская область). О большинстве этих проблемных объектов неоднократно писал портал ЕРЗ. В конце совещания Михаил Мень, просмотрев сводку с откликами дольщиков, задал вопросы по ряду вышеупомянутых долгостроев региональным чиновникам. И здесь выяснилось, что дольщики и власти часто по-разному видят ситуацию по тому или иному объекту. В частности, дольщики ЖК «Белый город» организованно засыпали (если не сказать заспамили) страницу Минстроя в Facebook многочисленными короткими и в большинстве своем возмущенными комментариями. Но, как доложили присутствовавшие на совещании представители Московской области, работы по достройке этого объекта движутся в полном соответствии с планом-графиком: первую очередь «Белого города» сдадут в III квартале 2018 года. Вовсе не так все плохо и с «Изумрудной долиной»: как было доложено на совещании, уже подобран инвестор, взявшийся профинансировать достройку этого многострадального объекта, закупаются материалы (двери, газовые котлы и др.), все идет по графику, и малоэтажный жилой комплекс будет введен до конца нынешнего года. В целях преодоления взаимного недопонимания министр посоветовал подмосковным чиновникам встретиться с активистами этих двух ЖК. А вот у ленинградского ЖК «Ванино», о котором не раз рассказывал портал ЕРЗ, другая проблема: застройщик ООО «Тареал» находится в процедуре банкротства (стадия наблюдения) с октября 2017 года, просрочка по ДДУ составляет более 39 месяцев, и при этом госстройнадзор Ленинградской области не включает дольщиков данного комплекса в реестр пострадавших граждан по 560-му приказу. «Коллеги, ответьте на простой вопрос: если объект есть, просрочка — есть, то почему Вы не включаете граждан в реестр пострадавших? — строго спросил Стасишин представителя Ленинградской области, и сам же ответил на поставленный вопрос: — Ничего вам не мешает признать этот объект проблемным и включить его дольщиков в реестр. Хватит заниматься казуистикой!», — отрубил замминистра. Фото: www.komitet3-1.km.duma.gov.ru Глава Комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев (на фото), на площадке которого прошло заседание рабочей группы, обратил внимание чиновников на то, что у дольщиков есть вопросы по корректности внесенных в систему данных. Из-за того что формальные сроки сдачи домов переносятся, они не признаются проблемными объектами и не отображаются соответствующим образом, отметил он, приведя в пример ЖК «Пятницкие кварталы» в Подмосковье, которые давно уже не строятся по факту, но и не признаются проблемными. Отсрочка сдачи объектов в эксплуатацию напрямую связана с изменениями застройщиками проектной декларации, что автоматически переносит и сроки сдачи жилья, пояснил Никита Стасишин. Некоторые объекты не признаются проблемными из-за того, что вносятся изменения в проектную декларацию, а значит, сдвигаются сроки в соответствии с продлением разрешения на строительство и заключением дополнительного соглашения с гражданами, поэтому такие объекты и не попадают в дорожные карты, рассказал чиновник. Он предложил дополнить дорожные карты еще одним пунктом: в котором будет показано, сколько раз продлевалось разрешение на строительство и вносились изменения в проектную декларацию. Единую информационную систему надо доработать таким образом, чтобы она позволяла людям самостоятельно отслеживать проблемы с долгостроем, подчеркнул Николай Николаев (на фото). «Единая инфосистема должна дать возможность людям не обивать пороги и доказывать очевидные вещи, что их дом не строится и что уже пора обращать на него внимание, …а чтобы была объективная картина, которая даст возможности дополнительного контроля и надзорным органам, и Минстрою, и общественности, и Госдуме», — заключил депутат. Кроме того, глава комитета предложил использовать ЕИСЖС для поиска инвесторов, желающих завершить строительство проблемных объектов. В Минстрое пообещали разработать такой механизм для размещения на портале. Фото: www.gkh-sibiri.ru