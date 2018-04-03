Расползающийся дом на Невской рабочие будут штурмовать вместе с приставами

Жильцы двух из пяти квартир дома на улице Невской, 2 в Центральном районе Волгограда впустили рабочих. Еще в три, где хозяева до сих пор наотрез отказываются от визита ремонтников, в ближайшее время нагрянут приставы.

В начале марта V1.ru писал о том, что Центральный районный суд Волгограда согласился с управляющей компанией и заставил жителей первого подъезда впустить рабочих. Судебные споры с их соседями из третьего подъезда были назначены на более поздние числа марта. Сегодня пресс-служба администрации Волгограда сообщила, что и по ним суд вынес аналогичное решение.

К этому дню рабочие уже успели войти в две из пяти забаррикадированных квартир. Их жильцы не стали дожидаться приставов и впустили ремонтников в жилища добровольно.

— Жильцы двух квартир в первом и третьем подъезде приняли решение впустить рабочих еще во время судебного процесса, — сообщает пресс-служба мэрии. — Остальных придется понуждать к ремонту судебным приставам.

В июне жители углового подъезда пятиэтажного дома на Невской, 2 показали страшные трещины и щели. Оставшись без газа и опасаясь обрушения потолка, они уехали из собственных квартир.

Стянуть располазющийся на Невской дом металлическими стяжками рабочим не разрешили жильцы из первого и третьего подъездов. Люди протестуют, считая, что после ремонтаиз жилье утратит свою привлекательность для возможных покупателей. Некоторые сетовали на то, что совсем недавно провели ремонт в своих квартир и сверлить дыры в стенах никак не входило в их планы. Суд счел такой подход к делу угрожающим остальным жильцам, через квартиры которых первые стальные струны протянули еще в конце прошлого года.