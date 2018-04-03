Ещё
Расползающийся дом на Невской рабочие будут штурмовать вместе с приставами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расползающийся дом на Невской рабочие будут штурмовать вместе с приставами 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Жильцы двух из пяти квартир дома на улице Невской, 2 в Центральном районе Волгограда впустили рабочих. Еще в три, где хозяева до сих пор наотрез отказываются от визита ремонтников, в ближайшее время нагрянут приставы.
В начале марта V1.ru писал о том, что Центральный районный суд Волгограда согласился с управляющей компанией и заставил жителей первого подъезда впустить рабочих. Судебные споры с их соседями из третьего подъезда были назначены на более поздние числа марта. Сегодня пресс-служба администрации Волгограда сообщила, что и по ним суд вынес аналогичное решение.
К этому дню рабочие уже успели войти в две из пяти забаррикадированных квартир. Их жильцы не стали дожидаться приставов и впустили ремонтников в жилища добровольно.
— Жильцы двух квартир в первом и третьем подъезде приняли решение впустить рабочих еще во время судебного процесса, — сообщает пресс-служба мэрии. — Остальных придется понуждать к ремонту судебным приставам.
В июне жители углового подъезда пятиэтажного дома на Невской, 2 показали страшные трещины и щели. Оставшись без газа и опасаясь обрушения потолка, они уехали из собственных квартир.
Стянуть располазющийся на Невской дом металлическими стяжками рабочим не разрешили жильцы из первого и третьего подъездов. Люди протестуют, считая, что после ремонтаиз жилье утратит свою привлекательность для возможных покупателей. Некоторые сетовали на то, что совсем недавно провели ремонт в своих квартир и сверлить дыры в стенах никак не входило в их планы. Суд счел такой подход к делу угрожающим остальным жильцам, через квартиры которых первые стальные струны протянули еще в конце прошлого года.
v1.ru: последние новости
Волгоград попал в десятку городов с самым дешевым жильем для туристов Пожарные спасли из горящей квартиры мужчину на севере Волгограда Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя84
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»353
Российская «Дрель» напугала британцев94
Что делает спецназ США у российских границ103
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев550
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение