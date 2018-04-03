В Волгоградской области решили стимулировать покупку квартир в долевых долгостроях с помощью ставок по ипотеке 

Соответствующие поправки в региональное законодательство, предоставляющие скидку по ипотеке покупателям жилья в домах с незавершенным долевым строительством, приняла Волгоградская областная дума. Фото: www.selskajanov.ru По информации областного комитета строительства, в январе на территории Волгоградской области насчитывалось 42 проблемных многоквартирных дома, возводимых с участием 3 553 дольщиков. Для достройки этих долгостроев требовалось около 3,3 млрд руб., при этом в указанных домах остаются нереализованными более 1,5 тыс. квартир стоимостью более 2,7 млрд руб. Чтобы привлечь к завершению строительства долевых долгостроев дополнительные средства, законодатели региона пошли на нетривиальный шаг, решив стимулировать покупку квартир в этих объектах с помощью привлекательных условий по ипотеке. Согласно изменениям, которые депутаты областной думы внесли в закон №524-ОД «О развитии жилищного кредитования в Волгоградской области», за счет регионального бюджета в течение двух лет будет компенсироваться 5,5% ставки ипотечных кредитов в случае приобретения жилья в долгостроях. При этом суммарный размер скидки не может превышать 15 тыс. руб. в месяц, а в целом скидка может составить 360 тыс. руб. на одного покупателя. На эти цели в областном бюджете в нынешнем году уже заложено более 70 млн руб. Как рассказали порталу ЕРЗ в отделе организационного обеспечения и взаимодействия с органами местного самоуправления аппарата Волгоградской областной Думы, принятый в третьем чтении законопроект, направлен на подпись губернатору региона Андрею Бочарову. «Новая мера поддержки увеличит инвестиционную привлекательность недостроенных домов и станет еще одним инструментом решения проблемы дольщиков», — отметил председатель Комитета Волгоградской областной думы по ЖКХ, жилищной политике и строительству Юрий Корбаков (см. видео). «Эта мера позволит привлекать к строительству проблемных объектов долевого строительства дополнительные средства, — пояснил порталу ЕРЗ начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области Алексей Алейников. — Мы рассчитываем, что со снижением ставки по ипотеке участники долевого строительства будут более активно заключать договоры по таким объектам, что принесет дополнительные средства, которые позволят быстрее завершить достройку таких домов. Однако чиновник особо уточнил, что такая схема будет работать в отношении далеко не всех имеющихся в области 42-х проблемных долгостроев, а только тех из них, куда уже зашел для их завершения инвестор или застройщик. „Поощрять за счет средств областного бюджета недобросовестного застройщика, который довел ситуацию до такого положения, мы не собирается, — подчеркнул Алексей Алейников. — Эта мера будет действовать только там, где уже есть новый застройщик, чтобы оживить продажи жилья в данном конкретном доме“. Он напомнил, что в Волгоградской области принят и действует закон, в соответствии с которым сильному девелоперу, достраивающему долевые долгострои, в рамках реализации масштабных инвестпроектов предоставляются земельные участки без торгов. „И у нас уже есть такие примеры, — рассказал Алексей Алейников. — Например, такие участки получила ГК „Пересвет-Юг“ (1-е место в ТОП застройщиков региона — Ред.), взявшаяся достраивать вместо обанкротившегося ЗАО „Юниж-Строй“ ЖК „Атлант“. Там долгостроем является очень большой объект — 16 этажей, 6 секций, 290 квартир (на фото — Ред). Чтобы ускорить процесс передачи квартир гражданам, договорились, что он будет сдаваться поэтапно, и до конца 2019 года все квартиры будут переданы владельцам. Надеемся, что решению этой задачи будут способствовать и скидки по ипотеке на приобретение жилья в данном доме, что позволит привлечь дополнительные инвестиции и ускорить его достройку“, — резюмировал чиновник. Фото: www.stroyvolga.ru В Волгоградской области работа по завершению долгостроев находится под личным контролем губернатора, разработан порядок действий по достройке каждого проблемного дома. За три последних года здесь достроено 45 многоквартирных домов, квартиры получили более 4 тыс. дольщиков. Еще 17 многоэтажек намечено завершить в текущем году. Для решения проблем дольщиков власти региона вынуждены идти на нетривиальные, а порой и кардинальные, шаги по решению проблем обманутых дольщиков. Помимо изменения областного законодательства с целью привлечения сильных застройщиков к достройке проблемных объектов, стимулирования приобретения жилья в таких домах, в ход идут и другие меры, из бюджета выделяются дополнительные средства. Например, начиная с 2018 года регион будет компенсировать застройщику затраты на подключение к инженерным коммуникациям — на данные цели заложено 126 млн руб. Кроме того, недавно губернатор Андрей Бочаров принял беспрецедентное решение о выделении 60 млн руб. на выкуп квартир для государственных нужд и последующей передаче их отдельным категориям граждан в ЖК „АхтубаСитиПарк“, о проблемах которого неоднократно писал портал ЕРЗ. Как пояснила замгубернатора Валентина Гречина, эти деньги пойдут на приобретение квартир в первом и втором доме ЖК „АхтубаСитиПарк“. 60 млн руб. позволят подрядной организации завершить строительство комплекса, а приобретенные квартиры будут предоставлены отдельным категориям граждан, которые обеспечиваются жильем за счет средств государства.