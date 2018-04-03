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Доплата за диван: аналитики назвали разницу в цене на квартиры с мебелью и без
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Доплата за диван: аналитики назвали разницу в цене на квартиры с мебелью и без 

ngs.ru 22 минуты назад
Фото: ngs.ru
Аналитики подсчитали, какую долю в цене квартиры в Новосибирске продавцы отводят мебели — оказалось, что в среднем она обойдётся покупателю в четверть покупки.
По информации специалистов N1.RU, средняя цена полностью готовой к проживанию квартиры в Новосибирске сегодня составляет 3,7 миллиона рублей. Это на 24% больше, чем цена квартиры с «голыми стенами», которая в среднем составляет 3 миллиона.
Самую большую разницу в стоимости эксперты отметили в «трёшках» — здесь она доходит до 50%: с 4,5 до 6,65 миллиона рублей. Меблированная «двушка» обойдётся в среднем в 3,9 миллиона, «однёшка» — в 2,34 миллиона.
«Наибольшая доля квартир с мебелью встречается в двух полярных сегментах — дешевых и дорогих. Зачастую собственники недорогих квартир просто не хотят забирать старую мебель и тратиться на её транспортировку, а владельцы дорогой недвижимости, как правило, переезжая в новое жилье, создают новый дизайн-проект, под который старая обстановка просто не подходит, — комментирует руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Обеим категориям продавцов ненужная мебель даёт возможность накинуть сверху».
Больше всего готовых к новым жителям квартир сегодня продают в Октябрьском районе — они занимают 22,8% от всего подобного предложения, хотя за год их доля выросла незначительно. В Заельцовском районе такого предложения стало больше сразу на 5,2% — за год число вариантов выросло с 10 до 15,2%.
Анастасия Гринёва предположила, такой рост может объясняться большим числом выбором вариантов. «Это район, в котором в целом много жилья в продаже как вторичного, так и новостроек. Возможно, продавцы, активно конкурируя между собой, используют мебель как некое преимушество», — предположила она.
Самая дорогая обставленная квартира продаётся в доме на Красном проспекте, 56А. В ней четыре уровня с собственным лифтом, есть бассейн, а ремонт выполнен по индивидуальному дизайн-проекту в классическом стиле, указано в объявлении. В комнатах стоит массивная деревянная мебель и кожаные диваны, встречаются даже элементы из цельных стволов деревьев. За квартиру с обстановкой владельцы просят 79 миллионов рублей.
Самый доступный вариант нашёлся в хрущёвке на улице Котовского, 33. Площадь крошечной студии на первом этаже — всего 12 кв. м, обстановка здесь куда скромнее, но, судя по фото, есть диван, комод, миниатюрный кухонный гарнитур и техника. К моменту публикации объявление ушло в архив, но предлагали студию всего за 750 тысяч рублей.
В начале месяца эксперты заметили рост цен на хрущёвки — дороже всего они оказались в центре и в Академгородке.
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