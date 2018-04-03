Более 900 млн рублей вложат в развитие электросетей в Хабаровском крае в 2018 году

ХАБАРОВСК . 3 апреля. / ТАСС /. Более 900 млн рублей вложат в 2018 году в развитие электросетей в Хабаровском крае , в приоритете — электрификация площадок территорий опережающего развития и выданных дальневосточных гектаров. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор «Хабаровских электрических сетей» (филиал «ДРСК») Александр Бакай.

"Основная задача инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» в 2018 году останется неизменной — создание и дальнейшее развитие эффективной электросетевой инфраструктуры края, где электрификация территорий опережающего развития края и земельных наделов, выделенных в рамках федеральной программы по освоению дальневосточных земель, является приоритетным направлением", — сказал Бакай, уточнив, что общая сумма, предусмотренная инвестпрограммой филиала, превышает 912 млн рублей.

Он также сообщил, что к концу третьего квартала года электрифицируют часть поселка Свечино Хабаровского района, где сконцентрированы более 100 участков, выданных по программе «дальневосточный гектар». Запланировано строительство 2 км воздушной линии 10 кВ и монтаж трансформаторной подстанции.

Бакай отметил, что в 2018 году также продолжат начатую в 2017 году работу по электрификации территорий опережающего развития. Главные объекты — площадка «Холдоми» ТОР «Комсомольск» и площадки ТОР «Николаевск». Договор о строительстве для «Холдоми» двух кабельных линий 6 кВ и монтаже двух трансформаторных подстанций подписали «ДРСК» и Корпорация развития Дальнего Востока в конце 2017 года, подрядчика уже определили, закупают необходимое оборудование. Энергоснабжение площадки по плану должны обеспечить к середине июля 2018 года.

Работу по технологическому присоединению к сетям площадок николаевского ТОР, напомнил Бакай, ведут с конца прошлого года, завершить планируют к концу 2019 года. Построят две новые подстанции — ПС 110/35/6 кВ «Чныррах» и ПС 35/10 кВ «Оремиф» — и две воздушные линии ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ общей протяженностью более 30 км. В ближайшее время определится исполнитель по разработке пакета проектно-сметной документации, уточнил директор.

Он добавил, что в 2018 году филиал вложит около 200 млн рублей в ремонт существующих энергобъектов, а также в расчистку просек в охранных зонах линий электропередачи.