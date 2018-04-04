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Власти Севастополя направили более 50 предостережений собственникам участков в Балаклаве
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Власти Севастополя направили более 50 предостережений собственникам участков в Балаклаве 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство Севастополя направило более 50 предостережений собственникам земельных участков в Балаклаве, расположенных в районе крепости Чембало, о недопущении незаконного строительства, сообщает ForPost.
Глава Управления охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие) Михаил Рязанцев рассказал, что за три месяца 2018 года ведомство инициировало 12 проверок земельных участков, рядом с которыми расположены объекты культурного наследия. Он отметил. Что два протокола в данный момент находятся в суде.
Рязанцев отметил, что в районе крепости Чембало насчитывается около 200 земельных участков, собственникам 50 из них Севнаследие направило предостережения.
«Эту работу по предостережению правонарушений мы будем продолжать. Наша задача — не наказать тех, кто строит, а не допустить стройку в тех местах, где она происходит», — сказал он.
Глава Севнаследия сообщил, что власти начали подготовку торгов на разработку зон охраны для 55 объектов культурного наследия, находящихся на территории Балаклавы. Правительство Севастополя определит охранные зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого ландшафта.
В декабре 2017 года на одном из земельных участков на горе Аскеты собственник подготовил строительную площадку и начал копать котлован под фундамент. После вмешательства властей региона работы остановили.
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