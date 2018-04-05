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Севастополю вернули наделы в охранной зоне крепости Чембало
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Севастополю вернули наделы в охранной зоне крепости Чембало 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Севастопольский городской суд оставил в силе решения Балаклавского районного суда о возвращении в собственность города 1,2 гектара земли в Балаклаве в границах объекта культурного наследия «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Проверка прокуратуры показала, что участки общей стоимостью более 45 миллионов рублей были выданы обслуживающему кооперативу «Дружба-9» в украинские годы. В 2014-2016 годах физические лица обратились в Севреестр за оформлением прав на землю.
— Основанием якобы послужило распоряжение севастопольской городской госадминистрации, которое органом исполнительной власти не издавалось. Земельные участки выбыли из собственности города вопреки требованиям земельного законодательства, — сообщил старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Юрий Писанко.
Ведомство направило исковые заявления об истребовании участков у членов обслуживающего кооператива «Дружба-9». Суд первой инстанции требования удовлетворил, но ответчики подали апелляционные жалобы. Севастопольский городской суд оставил их без удовлетворения.
— Одним из доводов прокуратуры, с которым согласились суды первой и апелляционной инстанций, явилось расположение участков в границах территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита», — отметил Писанко.
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