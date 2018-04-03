Фотоистория: как живет средний класс в Израиле

Из 8 миллионов граждан страны, порядка 1,5 миллионов фактически в ней не живут, а рассеяны от США до Германии . Даже периодически случающиеся войны и террористические атаки отходят на второй план.

Лично для себя я вообще не рассматриваю укоренение в Израиле и в первую очередь по упомянутой выше причине. Не готов и неспособен выложить полмиллиона долларов за небольшую квартиру даже не в Тель-Авиве, а в ближайшем пригороде.

Если вас с этой страной связывают семейные и финансовые узы — другое дело, но если у вас нет «жесткой» привязки к Израилю, то вы обязательно найдете места ничуть не хуже, но существенно дешевле. Сегодня мне довелось побывать в гостях у моего друга. Он живет в ближайшем тель-авивском пригороде, Бат-Яме, это приятный городок на берегу моря.

Пару лет назад он купил квартиру в обычном доме постройки восьмидесятых годов и сделал в ней капитальный ремонт, превратив ее в шикарное студио. Стоит такая квартира порядка 2 миллионов шекелей, что по нынешнему курсу соответствует 560 тысячам долларов.

Он живет в одном из этих домов на улице Йосефталь в центре Бат-Яма, отсюда до моря минут десять пешком. Рядом с домом общественный транспорт, магазины, неподалеку большой торговый центр. До ж/д вокзала с поездами во все уголки страны минут двадцать неспешной прогулки. Район не новый, но достаточно престижный и стоимость жилья подразумевает, что случайных людей тут не бывает.

Вот его дом, прямо по курсу. Называть этаж и квартиру я с вашего позволения не стану. Скажу лишь, что квартира имеет площадь 80 кв. метров и стоит, как уже говорилось, 560 тысяч долларов.

У парня новенький автомобиль, который в Израиле стоит порядка 150 тысяч шекелей (45 тысяч долларов) и собственная стоянка на «нулевом» этаже дома. Это входит в стоимость квартиры.

Первым делом, вселившись сюда, он снес все перегородки и сделал из трехкомнатной квартиры громадных размеров студио. В квартире только одна дверь — в туалет. Лично мне такая планировка нравится, терпеть не могу крохотные комнатушки, забитые комодами и шкафами.

Кухня обставлена всем необходимым: посудомоечная машина, микроволновка, печь, духовка, здоровый холодильник —

Под спальню выделен уголок в дальней части квартиры и там же прямо над кроватью телевизор. Хозяин не любитель смотреть телепередачи сидя на стуле, или на диване. И опять же я с ним тут согласен — тоже если и смотрю телевизор (что случается очень редко), то исключительно перед сном, чтобы скорее заснуть. Не припоминаю, когда бы меня хватило на то, чтобы досмотреть какой-то фильм. Засыпаю как под колыбельную.

Рабочий кабинет и компьютерный монитор, роль которого выполняет плазменный телевизор —

Наличие упаковки женских прокладок на раковине намекает, что мой друг тот еще «холостяк»!