Квартиру жительницы дома в Балашихе затапливает уже пять лет

У жительницы шестого дома на улице Транспортной в Балашихе талая вода с крыши течет прямо в квартиру. Управляющая компания молчит и на проблему не реагирует. Однако решить вопрос все же удалось. Кто же помог женщине, выяснил корреспондент канала «360».

Уже пять лет в квартире женщины отходят обои, а на потолке плесень. Три года назад в доме сделали долгожданный ремонт кровли. Однако квартиру до сих пор топит. Обращения жителей коммунальщики игнорируют. Правда, о проблеме вспоминают, но только в присутствии съемочной группы.

В управляющей компании пообещали очистить крышу в течение суток. Но спустя неделю после визита нашей съемочной группы потоп не прекратился. Помощь пришла, откуда не ждали. Посмотрев сюжет, альпинисты частной компании, решили помочь женщине.

Крышу альпинисты залатали за два дня. Межпанельные швы, через которые вода проникала в квартиру, утеплили и герметизировали. А вот старания коммунальщиков не оценили.