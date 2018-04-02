Ещё
Квартиру жительницы дома в Балашихе затапливает уже пять лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Квартиру жительницы дома в Балашихе затапливает уже пять лет 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
У жительницы шестого дома на улице Транспортной в Балашихе талая вода с крыши течет прямо в квартиру. Управляющая компания молчит и на проблему не реагирует. Однако решить вопрос все же удалось. Кто же помог женщине, выяснил корреспондент канала «360».
Уже пять лет в квартире женщины отходят обои, а на потолке плесень. Три года назад в доме сделали долгожданный ремонт кровли. Однако квартиру до сих пор топит. Обращения жителей коммунальщики игнорируют. Правда, о проблеме вспоминают, но только в присутствии съемочной группы.
В управляющей компании пообещали очистить крышу в течение суток. Но спустя неделю после визита нашей съемочной группы потоп не прекратился. Помощь пришла, откуда не ждали. Посмотрев сюжет, альпинисты частной компании, решили помочь женщине.
Крышу альпинисты залатали за два дня. Межпанельные швы, через которые вода проникала в квартиру, утеплили и герметизировали. А вот старания коммунальщиков не оценили.
Сейчас женщина планирует писать в ЖЭК коллективную жалобу. Если это не поможет, обращаться женщина будет в правоохранительные органы. Коммунальщикам предстоит не только переделывать крышу, но и оплачивать последствия некачественного капремонта. В УК обязались взять на себя расходы по ремонту затопленной квартиры.
360tv.ru: последние новости
Павловский Посад вошел в пятерку самых дешевых городов РФ для путешествий весной В ОЭЗ «Дубна» построят завод по производству лодочных моторов Откуда берутся заоблачные цены на аренду жилья во время ЧМ‐2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу271
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»298
ЕС предрекли судьбу СССР153
Саммит по Донбассу может пройти без России385
Анна Хилькевич рассказала о второй беременности17
Видео
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение