Покупку жилья для детей без родителей предложено упростить

Этот проект очень важен не только для этих детей, но и для тех, кто их опекает. А также для органов опеки и бывших родителей, лишенных родительских прав. Ведь отчасти проблема обеспечения жильем таких детей решается в том числе и за их счет.

Итак, проект закона уточняет, буквально полностью прописывает вся процедуру внесения таких детей в список обеспечения жильем. До сих пор это было отдано на откуп местным властям. В результате кто-то не получал жилья вовсе, а кто-то добивался положенного только через суды разных инстанций. Единые правила предоставления жилья детям без родителей должно будет, согласно проекту, установить правительство.

Когда такому ребенку исполнится 14 лет, его законный представитель в течение 3 месяцев обязан подать заявление на включение в этот список ребенка. Если он этого не сделал, орган опеки должен ему напомнить о такой обязанности или подать заявку самостоятельно.

Если никто вовремя не подал такую заявку, то по достижении совершеннолетия ребенок вправе это сделать сам. Ведь из почти 130 тысяч детей, которые имеют право на получение жилья, около 11 тысяч его не смогли реализовать, потому что их не смогли найти. Законопроект позволит им воспользоваться своим право на жилье.

Один интересный пункт законопроекта вызвал буквально шквал обсуждений в соцсетях. В случае если судом установлено, что проживание граждан, лишенных родительских прав, совместно с этими детьми невозможно, то бывшие родители могут быть выселены без предоставления им другого помещения.

Дело в том, что не все дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть внесены в список на обеспечение жильем. Если за ребенком закреплена в качестве собственности доля в квартире, то по достижении совершеннолетия он отправится жить туда. Есть список определенных ограничений. Например, количество метров, которыми он владеет, не должно быть менее 15, жилье должно соответствовать требованиям законодательства. Нельзя ему, к примеру, жить на одной квартире с людьми с тяжкими или инфекционными заболеваниями.

Суд может признать невозможным совместное проживание с бывшими родителями. Например, если те ведут асоциальный образ жизни. Значит ли это, что согласно законопроекту таких родителей могут выселить на улицу?

Комментарий эксперта

— Бомжей никто плодить не будет. Эта 91 статья есть и в действующем Жилищном кодексе. Только ей очень редко пользуются судьи. Ведь выселить в никуда человека нельзя — это противоречит 40 статье Конституции, гарантирующей право на жилье. В новом проекте закона предлагается уточнить статью 90 Жилищного кодекса и прописать, что местные власти могут выселять таких родителей в иное жилое помещение. Не будут предоставлять иное помещение, если у этих граждан есть другое жилье, которое, например, сдается.

В целом законопроект дополняет тот, который действует сегодня с 2013 года. Тогда в него не вошли несколько моментов, и сейчас депутаты исправляют упущения.

В частности, предложено упростить процедуру приобретения вторичного жилья для детей-сирот. Ведь сейчас часто конкурсы по закупке такого жилья срываются. Не хватает денег в бюджете, процедура слишком длительная.

Из 130 тысяч детей-сирот, имеющих право на жилье, 11 тысяч не смогли его реализовать, потому что их не нашли

Но многие моменты так и не попали в новый проект. Например, необходимо расширить список тех детей, которым предоставляется жилье. Его необходимо предоставлять не только тем детям, у которых не хватает метров или вместе с ними будут проживать тяжело больные люди. Например, невозможно его проживание с усыновителями, если усыновление отменено. Это для ребенка абсолютно чужие люди. Или, если сам ребенок страдает заболеванием, которое входит в список минздрава

Необходимо также включить в список имеющих право на получение жилья так называемых возрастных сирот, которым такое право не было предоставлено. Дело в том, что сейчас в список можно включить до 23 лет. Потом ребенок теряет такое право. Но некоторые чиновники обманывали детей, обращавшихся за квартирой. В итоге им уже больше 23, а реализовать свое право они не смогли и больше не смогут только потому, что не знали о нем или были введены в заблуждение чиновниками. У нас очень много таких обращений.