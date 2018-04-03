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Ради строительства двух высоток в Рязани снесут 11 домов
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Ради строительства двух высоток в Рязани снесут 11 домов
АиФ Рязань
1 час назад
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2 апреля в
Рязани
прошли слушания по строительству двух многоэтажек в районе улиц Совхозной, Новой и Касимовского шоссе, сообщает Рязанский городской сайт.
Заявитель — компания «Интерстрой» запросила постройку двух домов разной этажности
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