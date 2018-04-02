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Более 30 заключений о соответствии требованиям 214-ФЗ выдано в январе-марте застройщикам в Подмосковье
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Более 30 заключений о соответствии требованиям 214-ФЗ выдано в январе-марте застройщикам в Подмосковье 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области в течение I квартала 2018 г. выдало более 30 заключений о соответствии требованиям федерального закона о долевом строительстве (214-ФЗ) застройщикам в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его начальника Руслана Тагиева.
«С 1 января 2018 г. в Главгосстройнадзор поступило 101 заявление на получение заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям Федерального закона о долевом строительстве (ЗОСТ). Из них положительное решение было принято по 31 заявке. 46 заявок получили отказы, 24 еще в работе», — уточнил Р. Тагиев.
Он отметил, что основными причинами отказа в выдаче заключений о соответствии являются неверно заполненная проектная декларация, технические ошибки или несоответствие уставного капитала.
«Срок проведения процедуры по выдаче заключений о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ составляет не более 30 дней. Напомним, что заключение о соответствии дает право компаниям, ведущим строительство жилой недвижимости на территории Московской области, зарегистрировать в Росреестре первый договор участия в долевом строительстве и открыть продажи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при отсутствии такого заключения с 1 января 2017 г. застройщики не могут осуществить государственную регистрацию договора участия в долевом строительстве, и, значит, привлекать денежные средства граждан в долевое строительство, а также не имеют право рекламировать новый проект.
«Сегодня в Московской области с привлечением средств населения строится 1871 объект: 1805 объектов по договорам долевого участия (ДДУ), 66 — в рамках жилищно-строительных кооперативов. Сегодня в Подмосковье действует более 164 тыс. ДДУ. Объем привлеченных в строительство денежных средств граждан составляет около 657 млрд 97 млн руб.», — заключили в ведомстве.
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