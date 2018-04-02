Россиянин сколотил себе гроб в городской квартире и умер рядом с ним

В одной из новостроек Калининграда на улице Кошевого был обнаружен труп хозяина. Тело обнаружили рядом с гробом, который мужчина сколотил для себя при жизни. Об этом сообщает региональный портал «Клопс».

Дверь квартиры вскрыли из-за жалоб соседей на протечку, которая произошла по вине соседей сверху. Хозяйка квартиры на пятом этаже новостройки делала ремонт, из-за чего лопнула труба, проходящая под полом. Авария прошла незамеченной для ее виновницы, но в ЖЭК обратились жители квартиры на третьем этаже, до которых дошел потоп. Вызванный сантехник, пытаясь обнаружить протечку, не смог добиться ответа от владельца квартиры на четвертом этаже.

В результате дверь была вскрыта в присутствии сотрудников полиции и управляющей компании. В квартире был обнаружен труп хозяина и сколоченный им собственноручно гроб, а также записка, в которой мужчина просил похоронить его в этом гробу. По заключению полиции, тело пролежало в квартире как минимум месяц.