Хостелы подвергаются проверкам перед чемпионатом мира по футболу 

В преддверии чемпионата мира по футболу в крупных городах России идет массовая чистка среди мини-отелей. Под раздачу попадают мини-отели уже давно и хорошо заявившие о себе на рынке. Причем власти не всегда действуют законно.
Один из капсульных хостелов на 30 койко-мест
находится в старинном здании между старым и новым Арбатом. Расположение и чистота оцениваются высшим баллом, и грамоты от популярного сайта бронирования висят сразу на входе. Но управляющей хостеля пришло решение суда — освободить помещение, а владельцам квартиры разорвать с хостелом аренду.
Сложность в чем вся? В том, что подали не нас в суд, ответчик не мы, а арендодатель, то есть хозяйка квартиры
— Татьяна Лебедева, управляющая капсульным хостелом.
Заявление в суд от межрайонного прокурора прогремело как гром среди ясного неба. Ведь за три года существования к хостелу со стороны властей не было никаких претензий, сотрудничали с полицией, ФСБ и Минкультом.
Уже сейчас на время чемпионата мира по футболу все капсулы забронированы.
Если сейчас выяснится, что мы не сможем принимать гостей, мы налетаем на большие штрафы «Букинга». У «Букинга» жесткая позиция, они просят перебронировать гостю отель
— Татьяна Лебедева.
У хостела нет проблем с соседями, потому что снизу и сверху находятся офисные помещения, плюс сами постояльцы
мини-отеля
ведут себя тихо и уважительно — на территории категорически запрещены сигареты и алкоголь.
Войну с хостелами начали еще в 2016 году. Тогда в Москве закрыли рекордное число отелей в жилых домах. Хотели и вовсе запретить хостелы в квартирах, но поправки встретили бурю негодования и изменения отложили.
Хостелы, те жильцы, которые проживают там, составляют реальную угрозу безопасности для тех жителей, которые реально живут в этих квартирах, потому что далеко не везде соблюдаются те порядки миграционной службы, которые существуют сейчас у нас — Вера Шастина, депутат Мосгордумы.