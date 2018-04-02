Хостелы подвергаются проверкам перед чемпионатом мира по футболу

В преддверии чемпионата мира по футболу в крупных городах России идет массовая чистка среди мини-отелей. Под раздачу попадают мини-отели уже давно и хорошо заявившие о себе на рынке. Причем власти не всегда действуют законно.

Один из капсульных хостелов на 30 койко-мест

находится в старинном здании между старым и новым Арбатом. Расположение и чистота оцениваются высшим баллом, и грамоты от популярного сайта бронирования висят сразу на входе. Но управляющей хостеля пришло решение суда — освободить помещение, а владельцам квартиры разорвать с хостелом аренду.

Сложность в чем вся? В том, что подали не нас в суд, ответчик не мы, а арендодатель, то есть хозяйка квартиры

Минкультом. Заявление в суд от межрайонного прокурора прогремело как гром среди ясного неба. Ведь за три года существования к хостелу со стороны властей не было никаких претензий, сотрудничали с полицией, ФСБ

Уже сейчас на время чемпионата мира по футболу все капсулы забронированы.

Если сейчас выяснится, что мы не сможем принимать гостей, мы налетаем на большие штрафы «Букинга». У «Букинга» жесткая позиция, они просят перебронировать гостю отель

— Татьяна Лебедева.

У хостела нет проблем с соседями, потому что снизу и сверху находятся офисные помещения, плюс сами постояльцы

мини-отеля

ведут себя тихо и уважительно — на территории категорически запрещены сигареты и алкоголь.

Войну с хостелами начали еще в 2016 году. Тогда в Москве закрыли рекордное число отелей в жилых домах. Хотели и вовсе запретить хостелы в квартирах, но поправки встретили бурю негодования и изменения отложили.