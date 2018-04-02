Верховный суд уточнил порядок регистрации дач и коттеджей

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда пересмотрела решение архангельских коллег, которые назвали правильным отказ Росреестра местному жителю в регистрации права собственности на его садовый домик.

Верховный суд не только объяснил, какие документы вправе требовать от гражданина чиновники при регистрации недвижимости, но и, отменив незаконные решения региональных судов, сам принял решение по этому спору. Высокая судебная инстанция посчитала правильным не отправлять дело назад в область, а просто огласить решение. Такое, к слову, случается крайне редко.

Итак, житель города Коряжма , что в Архангельской области , попробовал зарегистрировать дачный домик. Этот гражданин был членом садового товарищества еще с советских времен — с 1988 года. В 1991 году садовод на своем участке построил и ввел в эксплуатацию дом, который получил кадастровый номер. В 2005 году вышло постановление мэра Коряжмы о передаче участка садовода, на котором стоял его дом, в его же частную собственность. А на следующий год гражданин зарегистрировал право собственности на свой участок.

Прошло десять лет, и садовод обратился в местное отделение Росреестра с просьбой зарегистрировать свой дом на участке как частную собственность. Но в этой просьбе ему было отказано. В ответе регистраторов было сказано следующее: право собственности на сотки, на которых стоит домик, гражданин получил уже после того, как построил дом, и у них «отсутствуют документы, подтверждающие право гражданина на участок на момент создания садового дома».

Никто не вправе требовать с граждан дополнительные документы для регистрации дачного дома

Возмущенный садовод подал иск в городской суд с просьбой обязать регистраторов узаконить его постройку. Но городской суд, а за ним и областной встали на сторону Росреестра. Тогда гражданин обратился в Верховный суд. Там дело затребовали, изучили и сказали, что «состоявшиеся по делу решения подлежат отмене».

Вот разъяснения Верховного суда.

Когда местные суды отказывали человеку, они исходили из следующего. По их мнению, регистраторы имели законные основания для отказа, поскольку гражданин не принес им документы, подтверждающие его право собственности на землю в то время, когда садовод начал строить дом.

Вот с таким выводом и не согласилась Судебная коллегия по административным делам Верховного суда. Она напомнила коллегам, что по Земельному кодексу 1970 года, который действовал в момент, когда гражданин стал членом садового товарищества, земельные участки предоставлялись гражданам предприятиями и организациями в бессрочное пользование. А использовались эти участки в соответствии с уставом СНТ. Новый Земельный кодекс приняли в 1991 году и в нем продублировали эти же нормы.

В Гражданском кодексе (статья 51) сказано следующее — выдача разрешений на строительство не требуется, если речь идет о строительстве на участке, предоставленном для ведения садоводства или дачного хозяйства.

Кроме Гражданского кодекса еще для таких ситуаций действует Закон «О госрегистрации». Там перечислены основания для регистрации права собственности на объект недвижимости. И, в частности, подчеркнуто — если для строительства объекта недвижимости не требуется выдача разрешения, то основанием для госрегистрации будут следующие документы: подтверждающие факт создания объекта, с его описаниями, и правоустанавливающий документ на землю, на которой стоит эта недвижимость.

Нельзя регистрировать недвижимость, если сведения о земле, на которой он стоит, отсутствуют в кадастре. Исключения — если участок раньше был зарегистрирован, или если он предназначен для садоводства в СНТ и когда для строительства не требуется разрешения.

Верховный суд подчеркнул, документом, подтверждающим факт создания объекта недвижимости на земле, предназначенной для ведения дачного хозяйства или садоводства (если закон не требует выдавать разрешение на строительство), будет декларация о таком объекте недвижимости. В законе сказано, что требование дополнительных документов «не допускается».

Высокая судебная инстанция посчитала правильным не отправлять дело назад, а просто огласить решение

Судя по документам в деле, член садового товарищества построил дом на законно оформленном участке. А когда решил его зарегистрировать, то предоставил регистратору декларацию, в которой было сказано, что домик построен на его земле и введен в эксплуатацию.

При таких обстоятельствах, заявил Верховный суд, человек, попросивший о госрегистрации, предоставил все необходимые правоустанавливающие документы, «включая документ, подтверждающий факт создания объекта недвижимого имущества». Поэтому у местных судов, по мнению высокой инстанции, «не было оснований для выводов о законности отказа в государственной регистрации прав на данный объект».

В итоге Верховный суд решил не возвращать дело в регион, чтобы там иск рассмотрели заново, а сам принял решение по делу — признал незаконным решение управления регистрации об отказе в регистрации его дачного домика.