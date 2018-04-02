31 год на четверых: «черным риелторам» в Минске вынесли приговор

За окончанием громкого процесса следила корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

26 пострадавших — стольких людей, по данным следствия, преступники лишили жилья. Сергей Шатило один из них.

«Получилась так, что мы с женой немножко поругались. Мы разбегались. А в соседнем доме жил Игорь Шевцов , которого я знал с детства», — сказал Сергей Шатило.

Друг детства свел Сергея с нужным человеком. Риелтор предложил мужчине продать его часть квартиры и, таким образом, решить сразу две проблемы: разъехаться с бывшей женой и справить новоселье.

Как выбрать жилье?

Ответы психолога на квартирный вопрос

Сергею сделка показалась заманчивой. Не вызвали подозрений и специалисты. Уговаривать мошенники умели. И будущих жертв, в основном, выбирали среди пожилых, одиноких и пьющих людей. Часто таких, у кого были проблемы с оплатой коммунальных услуг. Обещания лучшей жизни действовали безотказно.

«Начал выпивать, ну и тут же помогают выпивать. Водочка-селедочка. Появились новые друзья», — рассказал Сергей Шатило.

Риелторы исчезли, как только оформили все необходимые документы. Стандартная схема, которой мошенники пользовались почти десять лет. В прошлом году всех причастных к делу задержали. На скамье подсудимых оказались четверо обвиняемых. Шансов вернуть квартиры у пострадавших практически нет. Нынешние владельцы приобрели их на законных основаниях.

Евгений Бабак. «В том случае, если потерпевшие захотят вернуть данное имущество, они должны обращаться в суд. В порядке гражданского судопроизводства будет решаться данный вопрос», — пояснил помощник прокурора суда Первомайского района Минска

По версии правоохранителей, за время своей нелегальной деятельности преступники «заработали» более 400 тысяч долларов. На четверых преступники получили 31 год лишения свободы. Суд постановил конфисковать имущество мошенников. Их обязали вернуть пострадавшим деньги за продажу квартир.

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