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Одна из причин пожара в пятиэтажке в Сочи — незаконная перепланировка кварт
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Одна из причин пожара в пятиэтажке в Сочи — незаконная перепланировка кварт 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин в числе главных причин пожара в Сочи назвал незаконную перепланировку квартир.
«Если говорить о конструктивных особенностях объекта, то высота пятого этажа при сдаче его в эксплуатацию составляла 5,8 метра. В результате определенных действий были надстроены дополнительные перекрытия, получились двухуровневые квартиры. После таких перестроек огнестойкость жилого здания оказалась значительно снижена», — заявил Тарарыкин.
Он также добавил, что огнем был полностью уничтожен шестой, мансардный, этаж дома, и пламя быстро распространилось по пятому этажу. Этому, в частности, способствовало отсутствие на мансардном и пятом этажах противопожарных перегородок.
Напомним, что пожар в многоквартирном доме на улице Пятигорской произошел 2 апреля. Из жильцов никто не пострадал.
Прокуратура Сочи организовала проверку исполнения противопожарного и градостроительного законодательства при эксплуатации пятиэтажного жилого многоквартирного дома на улице Пятигорской.
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