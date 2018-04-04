Одна из причин пожара в пятиэтажке в Сочи — незаконная перепланировка кварт

«Если говорить о конструктивных особенностях объекта, то высота пятого этажа при сдаче его в эксплуатацию составляла 5,8 метра. В результате определенных действий были надстроены дополнительные перекрытия, получились двухуровневые квартиры. После таких перестроек огнестойкость жилого здания оказалась значительно снижена», — заявил Тарарыкин.

Он также добавил, что огнем был полностью уничтожен шестой, мансардный, этаж дома, и пламя быстро распространилось по пятому этажу. Этому, в частности, способствовало отсутствие на мансардном и пятом этажах противопожарных перегородок.

Напомним, что пожар в многоквартирном доме на улице Пятигорской произошел 2 апреля. Из жильцов никто не пострадал.

Прокуратура Сочи организовала проверку исполнения противопожарного и градостроительного законодательства при эксплуатации пятиэтажного жилого многоквартирного дома на улице Пятигорской.