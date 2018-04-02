Правда ли, что инвалидам положена земля под строительство дома?

По закону инвалиды имеют право на получение участка под строительство дома. Может ли инвалид претендовать на предоставление и жилья, и земли, если он нуждается в улучшении жилищных условий?

Право на первоочередное получение инвалидами и семьями с детьми-инвалидами земли для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного, дачного хозяйства или садоводства даёт статья 17 закона РФ №181 «О соцзащите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 г.

Однако власти не обязаны обеспечивать всех инвалидов, так как это дополнительная мера поддержки. Вот почему по Правилам предоставления льгот претендовать на получение участка могут только те, кто стоит на учёте как нуждающийся в улучшении жилищных условий (постановление Правительства РФ №901 от 27 июля 1996 г.).

«По Жилищному кодексу РФ инвалида снимают с учёта в качестве нуждающегося, как только орган госвласти или местный исполком предоставит ему землю под строительство дома (п. 5 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ), — отвечает юрист Олеся Захарова. — Верховный суд РФ установил, что первоочередное получение участка — это одна из форм обеспечения жилплощадью инвалида, нуждающегося в улучшении жилищных условий (определение ВС РФ по делу №АПЛ14-243 от 24 июня 2014 г.). При этом по практике ВС РФ не важно, предоставили ли инвалиду участок в собственность, в безвозмездное пользование или в аренду».

По словам Олеси Захаровой, инвалидам из Набережных Челнов участки дают бесплатно. Очередь на получение земли движется быстрее, чем очередь за жильём, ведь денег на его строительство у города не хватает.

«Но это не значит, что человек получит участок быстро, — говорит юрист. — И не факт, что дадут что-то приличное. Ведь предоставлять инвалиду право выбрать участок по желанию власти не обязаны. Я знаю пример, когда участок под жилищное строительство инвалиду выделили прямо в овраге. На вопрос, как же там строить жильё, предложили человеку самому засыпать овраг и потом строить».