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В Сочи эвакуируют жителей полыхающего многоквартирного дома
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В Сочи эвакуируют жителей полыхающего многоквартирного дома 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Площадь пожара, по предварительным данным, составляет порядка 500 квадратных метров.
Спасатели проводят эвакуацию жителей горящего в Сочи многоквартирного дома, сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Информация о горении кровли по улице Пятигорская поступила на пульт диспетчера Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.
«Сейчас проводится эвакуация жителей многоквартирного дома. Поданы четыре ствола «Дельта» для тушения пожара. На месте работает оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона», — заявили в пресс-службе.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. По предварительным данным площадь возгорания составляет порядка 500 квадратных метров.
Ранее было опубликовано видео пожара, снятое местными жителями.
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