Кадастровая палата по Москве провела консультационный семинар для кадастровых инженеров

Одним из ключевых направлений деятельности Кадастровой палаты является активное взаимодействие с представителями профессионального сообщества — кадастровыми инженерами.

Очередной консультационный семинар для кадастровых инженеров

в формате «работа над ошибками» состоялся 26 марта 2018 года

в Кадастровой палате по Москве

Основными темами для обсуждения стали типичные ошибки кадастровых инженеров и особенности подготовки технических и межевых планов для целей кадастрового учета объектов капитального строительства и земельных участков; особенности подготовки документов для внесения

в ЕГРН сведений о зонах с особыми условиями использования территории

с учетом изменений действующего законодательства; использование электронных услуг в сфере кадастрового учета посредством сервисов, размещенных на официальном сайте Росреестра ; проблемные вопросы осуществления государственного кадастрового учета.

Особое внимание участники семинара уделили вопросам, направленным на обеспечение ввода объектов в эксплуатацию линейных объектов, для которых, с учётом вступившей в силу с 01.01.2018 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ , требуется установление защитных зон.

В режиме «вопрос-ответ» продолжилось обсуждение частных случаев, возникающих у кадастровых инженеров в рамках проведения ими кадастровых работ. Рассмотрены вопросы осуществления кадастрового учёта машино-мест, частей жилого дома, жилых строений в СНТ, определения этажности объекта капитального строительства. Специалисты Кадастровой палаты по Москве и Управления Росреестра по Москве дали исчерпывающие ответы.

Участники семинара отметили важность взаимодействия кадастрового сообщества с органом регистрации прав, эффективность мероприятий

по повышению качества подготовки кадастровыми инженерами межевых

и технических планов, актов обследования и, как следствие, небольшой объем принимаемых Управлением Росреестра по Москве решений

о приостановлении в осуществлении государственного кадастрового учета.

Кадастровой палатой по Москве на постоянной основе проводится анализ причин вынесения решений о приостановлении или отказе

в осуществлении государственного кадастрового учета объектов недвижимости. Результаты анализа обсуждаются на рабочих встречах

и семинарах и направляются в адрес кадастровых инженеров

и саморегулируемых организаций для использования в целях контроля

и анализа деятельности.