Системы теплоснабжения в Тыве реконструируют в 2019 году

Он обратил внимание, что для реализации программы Тыве необходимо выполнить в текущем году все ранее взятые обязательства. В частности, речь идёт о завершении строительства 120 квартирных жилых домов. Готовность объектов на данный момент составляет 70%.

Добавим, что софинансирование реконструкции намечено на в 2019 год в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России».