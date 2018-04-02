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Системы теплоснабжения в Тыве реконструируют в 2019 году
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Системы теплоснабжения в Тыве реконструируют в 2019 году 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Минстрой РФ направил в Минэкономразвития письмо о софинансировании реконструкции коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения и двух котельных в Республике Тыва. Об этом на совещании сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев.
Он обратил внимание, что для реализации программы Тыве необходимо выполнить в текущем году все ранее взятые обязательства. В частности, речь идёт о завершении строительства 120 квартирных жилых домов. Готовность объектов на данный момент составляет 70%.
Добавим, что софинансирование реконструкции намечено на в 2019 год в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России».
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