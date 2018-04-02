В Печатниках по восьми адресам заменили лифты

В Печатниках заменили 48 лифтов по восьми адресам — работы прошли в 2017 году в рамках краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта. Такие цифры на прошедшей встрече префекта ЮВАО с населением привел глава управы района Печатники Сергей Григорьев

— Работы завершены в полном объеме, лифты допущены к эксплуатации, — сказал Григорьев.

Напомним, в Печатниках комплексное содержание 229 жилых домов осуществляет ГБУ «Жилищник района Печатники». Фонд жилищных кооперативов и товариществ собственников жилья составляет 26 строений. (то)