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В Печатниках по восьми адресам заменили лифты
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В Печатниках по восьми адресам заменили лифты 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
В Печатниках заменили 48 лифтов по восьми адресам — работы прошли в 2017 году в рамках краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта. Такие цифры на прошедшей встрече префекта ЮВАО с населением привел глава управы района Печатники Сергей Григорьев.
— Работы завершены в полном объеме, лифты допущены к эксплуатации, — сказал Григорьев.
Напомним, в Печатниках комплексное содержание 229 жилых домов осуществляет ГБУ «Жилищник района Печатники». Фонд жилищных кооперативов и товариществ собственников жилья составляет 26 строений. (то)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
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