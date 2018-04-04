Ещё
Регионам выделили 6,1 млрд рублей на развитие дорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Регионам выделили 6,1 млрд рублей на развитие дорог 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении межбюджетных трансфертов регионам страны. Их направят на финансирование дорожной деятельности. Об этом пишет «Интерфакс».
«В связи с увеличением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2018 году на сумму неиспользованных бюджетных ассигнований фонда в 2017 году, утверждено распределение дополнительных межбюджетных трансфертов в общем объеме 6,1 миллиарда рублей 30 субъектам Федерации на развитие безопасных и качественных автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — говорится в сообщении правительства.
Республики Адыгея и Алтай, Камчатский край, Волгоградская, Воронежская, Псковская и Тверская области, Ненецкий автономный округ получат в сумме «на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов» 2,1 миллиарда рублей.
На приведение в нормативное состояние и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения 2,5 миллиарда получат 14 регионов. Это республика Крым, Севастополь, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Курская, Ленинградская, Магаданская, Новгородская, Омская, Псковская, Смоленская и Ярославская области.
На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений пойдет 1,3 миллиарда в пять регионов: Удмуртскую республику, Костромскую, Орловскую, Самарскую и Ярославскую области.
Наконец, Краснодарский и Красноярский край, Иркутская, Кировская, Омская, Ростовская, Тульская и Ярославская области получат финансирование в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в размере 200 миллионов рублей.
CarClub: последние новости
Бензин может подорожать на пять рублей Аварии по европротоколу оформляют почти в трети случаев Поворот из неправильного ряда: камеры заработают уже завтра
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»199
Япония заявила протест России104
Бориса Джонсона поймали на лжи о России226
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин142
Шойгу предупредил о новой угрозе240
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение