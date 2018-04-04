Регионам выделили 6,1 млрд рублей на развитие дорог

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении межбюджетных трансфертов регионам страны. Их направят на финансирование дорожной деятельности. Об этом пишет «Интерфакс»

«В связи с увеличением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2018 году на сумму неиспользованных бюджетных ассигнований фонда в 2017 году, утверждено распределение дополнительных межбюджетных трансфертов в общем объеме 6,1 миллиарда рублей 30 субъектам Федерации на развитие безопасных и качественных автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — говорится в сообщении правительства.

На приведение в нормативное состояние и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения 2,5 миллиарда получат 14 регионов. Это республика Крым Севастополь , Вологодская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Курская, Ленинградская, Магаданская, Новгородская, Омская, Псковская, Смоленская и Ярославская области.

На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений пойдет 1,3 миллиарда в пять регионов: Удмуртскую республику , Костромскую, Орловскую, Самарскую и Ярославскую области.