Регионам выделили 6,1 млрд рублей на развитие дорог 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении межбюджетных трансфертов регионам страны. Их направят на финансирование дорожной деятельности. Об этом пишет «Интерфакс».
«В связи с увеличением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2018 году на сумму неиспользованных бюджетных ассигнований фонда в 2017 году, утверждено распределение дополнительных межбюджетных трансфертов в общем объеме 6,1 миллиарда рублей 30 субъектам Федерации на развитие безопасных и качественных автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — говорится в сообщении правительства.
Республики Адыгея и Алтай, Камчатский край, Волгоградская, Воронежская, Псковская и Тверская области, Ненецкий автономный округ получат в сумме «на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов» 2,1 миллиарда рублей.
На приведение в нормативное состояние и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения 2,5 миллиарда получат 14 регионов. Это республика Крым, Севастополь, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Курская, Ленинградская, Магаданская, Новгородская, Омская, Псковская, Смоленская и Ярославская области.
На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений пойдет 1,3 миллиарда в пять регионов: Удмуртскую республику, Костромскую, Орловскую, Самарскую и Ярославскую области.
Наконец, Краснодарский и Красноярский край, Иркутская, Кировская, Омская, Ростовская, Тульская и Ярославская области получат финансирование в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в размере 200 миллионов рублей.