Курганская область выделит 220 млн рублей на инфраструктуру под крупный тепличный комплекс

Правительство Курганской области готово выделить 220 млн руб. на создание инфраструктуры, которая обеспечит работу строящегося тепличного комплекса в Сафакулевском районе, заявил глава регионального департамента АПК Сергей Пугин, передает URA.RU.

В этом году к тепличному комплексу будут проведены электрические и газовые сети и водопровод. Также запланировано строительство объездной дороги длинной 2,7 километров. Кроме того, региональные власти обновят дорогу от федеральной трассы до села Мартыновка, где строится комплекс, чтобы по ней могли передвигаться большегрузные автомобили.

По словам Пугина, работы ведутся с опережением графика. Закончить строительство планируется осенью 2018 года. Ожидается, что тепличный комплекс будет производить до 10 тыс. тонн овощей в год, а работать на предприятии будет около 300 человек.

Всего в реализацию проекта будет инвестировано около 3,5 млрд руб.