Самарская область вошла в топ-10 регионов по выполнению программы капремонта жилых домов 

Седьмое место заняла Самарская область среди российских регионов по выполнению программы капремонта многоквартирных домов, пишет Общероссийский народный фронт. Также в десятку вошли Липецкая и Белгородская области, республики Татарстан, Башкортостан и другие. Как ранее сообщал заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин, собираемость взносов за капремонт в регионе в 2017-м (с учётом погашения задолженности за прошлые годы) составила 110%. Всего в прошлом году собственникам квартир начислено 3 млрд 347 млн рублей, оплачено ими 3 млрд 682 млн рублей. Собираемость взносов на спецсчетах (ТСЖ, УК и так далее) — 93%. В целом по России показатель составил 92%
Фото: pixabay.com