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ЖК «Скандинавия» в новой Москве планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году
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ЖК «Скандинавия» в новой Москве планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году 

РИАМО 1 час назад
Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку строительства жилого комплекса «Скандинавия» в новой Москве, его планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.
«Объект возводится в поселении Сосенское Новомосковского административного округа столицы в 4 километрах от МКАД по Калужскому шоссе. Проект ЖК «Скандинавия» включает строительство более 20 жилых домов жилой площадью 507 тысяч квадратных метров на 8,6 тысячи квартир, двух школ и семи детских садов. Срок завершения работ — 2021 год. В этом году намечен ввод в эксплуатацию первых корпусов», — сообщил председатель комитета Олег Антосенко.
Мосгосстройнадзор с привлечением Центра экспертиз («ЦЭИИС») проверил качество строительства шести жилых домов №№ 1-6. В ходе проверки было задействовано два отдела контроля и одна лаборатория «ЦЭИИС», среди которых отдел геодезического контроля, отдел обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций, а также лаборатория испытаний строительных материалов и конструкций. В общей сложности эксперты выполнили 34 инструментальных исследования.
Специалисты провели комплексное обследование выполняемых монолитных работ и проверили качество геодезических работ на строящихся корпусах. В ходе проверки выявлены нарушения проекта по защитному слою бетона и размерам поперечного сечения бетонных конструкций.
«По итогам проверки генподрядчику АО «Управление по строительству № 111» выдано предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафных санкций на сумму 280 тысяч рублей. Все нарушения, выявленные в ходе надзора, участники строительства оперативно устраняют», — отметил Антосенко.
Строительство объектов ЖК «Скандинавия» продолжается по графику, дальнейшие проверки Мосгосстройнадзора с привлечением ГБУ «ЦЭИИС» будут проводиться на всех этапах строительно-монтажных работ.
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