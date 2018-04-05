ЖК «Скандинавия» в новой Москве планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году

Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку строительства жилого комплекса «Скандинавия» в новой Москве , его планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Объект возводится в поселении Сосенское Новомосковского административного округа столицы в 4 километрах от МКАД по Калужскому шоссе. Проект ЖК «Скандинавия» включает строительство более 20 жилых домов жилой площадью 507 тысяч квадратных метров на 8,6 тысячи квартир, двух школ и семи детских садов. Срок завершения работ — 2021 год. В этом году намечен ввод в эксплуатацию первых корпусов», — сообщил председатель комитета Олег Антосенко

Мосгосстройнадзор с привлечением Центра экспертиз («ЦЭИИС») проверил качество строительства шести жилых домов №№ 1-6. В ходе проверки было задействовано два отдела контроля и одна лаборатория «ЦЭИИС», среди которых отдел геодезического контроля, отдел обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций, а также лаборатория испытаний строительных материалов и конструкций. В общей сложности эксперты выполнили 34 инструментальных исследования.

Специалисты провели комплексное обследование выполняемых монолитных работ и проверили качество геодезических работ на строящихся корпусах. В ходе проверки выявлены нарушения проекта по защитному слою бетона и размерам поперечного сечения бетонных конструкций.

«По итогам проверки генподрядчику АО «Управление по строительству № 111» выдано предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафных санкций на сумму 280 тысяч рублей. Все нарушения, выявленные в ходе надзора, участники строительства оперативно устраняют», — отметил Антосенко.

Строительство объектов ЖК «Скандинавия» продолжается по графику, дальнейшие проверки Мосгосстройнадзора с привлечением ГБУ «ЦЭИИС» будут проводиться на всех этапах строительно-монтажных работ.