Выдано разрешение на ввод I очереди ЖК «Баркли Медовая долина»

МОСКВА , 3 апр — РИА Недвижимость. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди строительства ЖК «Баркли Медовая долина» в деревне Крекшино в новой Москве, говорится в пресс-релизе застройщика.

Ранее компания неоднократно переносила сроки ввода первой очереди. Первоначально ее планировалось сдать в первом квартале 2017 года, в дальнейшем глава компании Леонид Казинец говорил, что ЖК будет сдан в эксплуатацию до конца 2017 года. Позднее ввод был перенесен на первый квартал 2018 года.

"30 марта 2018 года комитет государственного строительного надзора города Москвы выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 1-й очереди строительства жилого комплекса «Баркли Медовая долина», включающей жилые корпуса N1-3", — говорится в нем.

Совокупная площадь жилых помещений трех корпусов 1-й очереди составила 29,8 тысячи квадратных метров. Ведется строительство 2-й очереди — корпусов N 4, 5, 6, они находятся на стадии возведения монолитного железобетонного каркаса на уровне 3-4 этажа. Степень готовности монолита по трем корпусам составляет 48%. 3-я очередь строительства находится на этапе котлована, добавляется в сообщении

"Первые жильцы уже получили комплекты ключей, в том числе владельцы квартир с отделкой", — отмечается в нем.

Строительство ЖК комфорт-класса «Медовая долина» в деревне Крекшино началось в 2015 году. В рамках трех очередей планируется возвести девять жилых домов переменной этажности (4-6-7 этажей) на 2,1 тысячи квартир. Общая площадь проекта — порядка 150 тысяч квадратных метров.