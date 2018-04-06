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Строительство проблемного ЖК «Изумрудная долина» возобновили в Подмосковье
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Строительство проблемного ЖК «Изумрудная долина» возобновили в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Строительные работы начались на ЖК-долгострое «Изумрудная долина», расположенном в деревне Солманово Одинцовского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
Как уточняется в материале, для завершения строительства малоэтажного жилого комплекса «Изумрудная долина» Минстрой Московской области совместно с администрацией Одинцовского района привлек компанию ООО «ФСК „Лидер“.
»Финансово-строительная корпорация «Лидер» выступит в роли организатора и координатора проекта по достройке долгостроя ЖК «Изумрудная долина». С 26 марта текущего года на строительных площадках 3-го, 4-го и 7-го кварталов возобновлены строительные работы», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр строительного комплекса региона Максим Фомин.
Комплекс был признан проблемным и находится на контроле Минстроя в связи с возникшими финансовыми трудностями у застройщика ЗАО «Ипотечная компания М-6», которая в настоящее время включена в реестр проблемных застройщиков.
В рамках данного малоэтажного жилого комплекса было начато строительство 47 домов, для чего привлечены денежные средства 870 граждан. Обязательства перед участниками долевого строительства по передаче квартир не были исполнены в установленный срок. В 2015 году с вводом в эксплуатацию шести жилых домов данного жилого комплекса были обеспечены права 170 граждан.
«С завершением строительства домов 3, 4 и 7 кварталов будут обеспечены права всех оставшихся 700 пострадавших граждан-соинвесторов», — заключил Фомин.
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 Ещё 4 источника 
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