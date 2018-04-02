Банк «Таатта» изменил ставки по вкладам в рублях и долларах

Доходность депозита «Пенсионный» (от 2 тыс. рублей на 370 и 730 дней) составит 6—6,9% годовых (прежде — 6,25—7,15%), а «Прогрессивный» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов на 185, 275 и 370 дней) в рублях — 6,25—7,05% (прежде — 7—7,75%), в долларах — 0,5—1,25% годовых (прежде — 0,4—1,25%).

«Управляемый» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов на 185, 370 и 549 дней) в рублях оформляется под 5,55—6,55% (до этого — под 6,25—7,25%), в долларах — под 0,3—0,8% годовых (прежде — под 0,2—0,6%).

Продуктовый виджет

Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно.

«Срочный» (от 10 тыс. рублей, 200 долларов, от 31 до 735 дней) в рублях открывается под 4,25—7,2% (ранее — 4,75—7,5%), в долларах — под 0,25—1,5% годовых (ранее — под 0,15—1,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Все вклады можно пополнять.