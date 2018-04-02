Областной КУГИ принес в бюджет 581 млн рублей 

Доходы от деятельности Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) составили 128% от плановых значений. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Поступившие в бюджет средства — 581 млн рублей — это дивиденды по акциям, доходы от сдачи в аренду и реализации земельных участков, а также другого имущества, находящегося в собственности Ленинградской области.
По словам председателя областного комитета по управлению государственным имуществом Эдуарда Салтыкова, другим важным показателем работы КУГИ является степень законодательного регулирования имущественных отношений области, своевременность синхронизации областного законодательства с федеральным.
Помимо 15 постановлений правительства региона, которые были разработаны комитетом в 2017 году, ведомство проработало поправки в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», которые были инициированы губернатором Александром Дрозденко для расширения возможностей по использованию бесплатных земельных участков многодетными семьями.