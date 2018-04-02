Областной КУГИ принес в бюджет 581 млн рублей

Доходы от деятельности Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ) составили 128% от плановых значений. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Поступившие в бюджет средства — 581 млн рублей — это дивиденды по акциям, доходы от сдачи в аренду и реализации земельных участков, а также другого имущества, находящегося в собственности Ленинградской области

По словам председателя областного комитета по управлению государственным имуществом Эдуарда Салтыкова, другим важным показателем работы КУГИ является степень законодательного регулирования имущественных отношений области, своевременность синхронизации областного законодательства с федеральным.