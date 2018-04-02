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Более 270 молодых ученых и уникальных специалистов МО подали заявки на участие в программе «Социальная ипотека»
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Более 270 молодых ученых и уникальных специалистов МО подали заявки на участие в программе «Социальная ипотека» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Министерство инвестиций и инноваций Московской области завершило прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека». За полтора месяца более 270 молодых ученых и уникальных специалистов Московской области подали заявки для участия во II этапе подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище», сообщила пресс-служба ведомства.
Рекордное количество заявок поступило в заключительные дни работы комиссии, представители которой подтвердили — продлевать прием в этом году не планируется, так как число заявок практически в два раза больше планируемых к выдаче по программе квартир.
После прохождения банковской проверки начнет свою работу Совет из представителей научных и производственных кругов Московской области, который отберет достойные кадры из числа заявившихся для оказаниям им данной меры поддержки.
На пике активности комиссия работала в финальные дни приема заявок. Документы поданы от представителей практически всех
городов-наукоградов
Московской области. Мы сейчас активно обсуждаем возможность продолжения этой программы на следующие годы, принимая во внимание ее эффективность. Большинство руководителей и научных предприятий и промышленных говорят нам о том, что указанная программа позволяет им удерживать в Подмосковье высококвалифицированные и яркие кадры
Денис Буцаев, заместитель председателя Правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Московской области.
Одним из критериев для отбора участия в программе является экономическая эффективность и качество работы либо научной темы, выбранной соискателем.
Если в промышленности этот критерий достаточно легко достижим, то в науке мы исходим из того, что тема разработки должна быть перспективна, как с точки зрения своей целевой аудитории, так и экономической перспективы, которая позволила бы при переводе в сектор промышленности достаточно серьезно поднять компетенцию наших предприятий
— Денис Буцаев.
Программа действует третий год и, благодаря ей в 2016 году было выделено 58 квартир, в 2017 году — 107 квартир, а в 2018 в планах — уже 142 квартиры.
Напомним, что по условиям программы «Социальная ипотека» 50% от стоимости квартиры оплачивается сразу за счет бюджета Московской области, остальные 50% оформляют в рассрочку сроком на 10 лет. При этом тело кредита платит область, а проценты — заявитель. При условии, что ученые и специалисты, которые принимают участие в программе, отработают эти 10 лет на территории Подмосковья.
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