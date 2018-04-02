С начала года в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья

Об этом рассказали на совещании с заместителями глав администраций районов и городских округов, курирующих строительство

В этом году в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья, что на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем выполненных работ превысил 3,3 млрд рублей, сообщили на совещании с заместителями глав администраций районов и городских округов, курирующих строительство.

Лучшие результаты в строительстве зафиксированы в Курске , Горшеченском, Конышевском и Пристенском районах. В числе отстающих — Железногорск, Большесолдатский и Фатежский районы.

В настоящее время в регионе идут работы по возведению операционного и палатного корпусов онкологического диспансера, школ на тысячу мест в Курске и Железногорске, шести физкультурно-оздоровительных комплексов.

Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство четырех ФАПов в районах области, ледовой арены в Судже. Также в этом году планируется начать закладку футбольного поля в Щиграх, реконструкцию школы в пос. Горшечное.

Кроме того, в планах проложить десять межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 130 км и 120 км сетей низкого давления, а также реконструировать АГРС в пос. Медвенке.