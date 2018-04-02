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С начала года в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья
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С начала года в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Об этом рассказали на совещании с заместителями глав администраций районов и городских округов, курирующих строительство
В этом году в Курской области введено более 59 тыс. кв. м жилья, что на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем выполненных работ превысил 3,3 млрд рублей, сообщили на совещании с заместителями глав администраций районов и городских округов, курирующих строительство.
Лучшие результаты в строительстве зафиксированы в Курске, Горшеченском, Конышевском и Пристенском районах. В числе отстающих — Железногорск, Большесолдатский и Фатежский районы.
В настоящее время в регионе идут работы по возведению операционного и палатного корпусов онкологического диспансера, школ на тысячу мест в Курске и Железногорске, шести физкультурно-оздоровительных комплексов.
Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство четырех ФАПов в районах области, ледовой арены в Судже. Также в этом году планируется начать закладку футбольного поля в Щиграх, реконструкцию школы в пос. Горшечное.
Кроме того, в планах проложить десять межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 130 км и 120 км сетей низкого давления, а также реконструировать АГРС в пос. Медвенке.
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