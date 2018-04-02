В Хошимине наблюдается бум на рынке недвижимости

На берегах реки Сайгон активизировалось возведение недвижимости. Одни из проектов от девелопера Vin Homes будет включать в себя 3000 квартир в 13 жилых башнях, а также международную школу, магазины, рестораны и марину, пишет Financial Times . Golden River — лишь один из многих элитных проектов, которые строятся в Хошимине в последние годы. Большинство из них предназначены для иностранцев, которые с 2015 года имеют право выкупать во Вьетнаме до 30% апартаментов в новых многоквартирных домах. К тому же, экономика Вьетнама развивается стремительными темпами, и девелоперы не поспевают за спросом. По данным CBRE, за последние три года на рынок Хошимина поступило около 35 000 новых элитных квартир по цене более $1500 за кв.м. Это значительно больше, чем за период с 2012 по 2014 год, когда было построено менее 10 000 таких объектов. В проекте Golden River сданы уже пять из 13 небоскребов, и 80% единиц жилья в них уже распроданы. Последний раз подобный бум наблюдался во Вьетнаме в 2007 году, когда страна вступила в ВТО . Тогда цены на жиль взлетели под наплывом инвестиций. Но с 2008 года, когда разразился финансовый кризис, в течение пяти лет местный рынок недвижимости испытывал спад. В то время новые квартиры в Хошимине подешевели на 30%, а более старое жилье в других регионах потеряло в цене еще больше. Сейчас спрос возвращается, по словам риэлторов. Основные покупатели — это выходцы из Южной Кореи Гонконга и материкового Китая . Многие крупные международные компании, такие как CBRE и Savills, отмечали в 2017 году увеличение доли иностранцев среди своих клиентов. Говорят, что число нерезидентов, приобретающих недвижимость во Вьетнаме, с 2014 года удвоилось. За ростом покупательской активности иностранцев стоят два фактора. Во-первых, в 2015 году власти Вьетнама упростили покупку недвижимости для нерезидентов. Во-вторых, рост цен на жилье в Гонконге, Таиланде Сиднее заставил азиатских представителей среднего класса расширить географию своих предпочтений.

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