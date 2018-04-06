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В Екатеринбурге разработали план по обмену квартир для обманутых дольщиков
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В Екатеринбурге разработали план по обмену квартир для обманутых дольщиков 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
У екатеринбургских дольщиков, которые уже несколько лет не могут заселиться в свои квартиры, будет возможность обменять их на другое жилье. Один из принципов по обмену квартир рассмотрели на заседании координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, об этом сообщает в пятницу, 6 апреля, «АиФ-Урал».
Так, у дольщиков в ЖК «Кольцовский дворик» совсем скоро появится возможность переехать в новые квартиры. Директор свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Комаров предложил принцип, по которому жилье в долгострое можно будет обменять на квартиры в доме на улице Рощинская, 44, принадлежащие АО «САИЖК». Для этого подготовили «дорожную карту» — специальный план мероприятий, необходимых для обмена. Внесенное предложение может быть утверждено уже на следующем заседании комиссии.
Отметим, что начало строительству ЖК «Кольцовский дворик» было положено еще 5 лет назад. Тогда планировалось возвести несколько корпусов. Однако сейчас полностью достроен всего один дом, остальные два находятся на стадии начальных этажей. Долщики должны были получить 390 квартир. Уже сейчас 70 человек заявили о том, что готовы пойти на обмен.
Согласно данным сервиса Яндекс. Недвижимость, застройщиком ЖК «Кольцовский доврик» является компания «Диарт-Урал». В комплекс должны были входить пять десятиэтажных домов, также должен был появиться пристроенный детский сад на 60 мест. В группе «Вконтакте», посвященной недостроенному объекту, дольщики выложили письмо с сответом из Минстроя. Как указано в сообщении министра строительства Михаила Волкова, АО «САИЖК» предстоит разработать комплекс мер по завершению строительства трех начатых домов жилого комплекса.
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