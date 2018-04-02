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В Челябинске дольщики решили сами достроить свой дом
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В Челябинске дольщики решили сами достроить свой дом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Дольщики ЖК «Новгород» решили сами достроить свой проблемный дом, что находится на улице Доватора — для этого они собираются создать ЖСК, передаёт корреспондент «АиФ-Челябинск».
Потребуется обратиться в Арбитражный суд и добиться того, чтобы прав застройщика на недострой и земельный участок в пользу жилищно-строительного кооператива. Эта организация заключит договор со строительной компанией — конечно же, уже не той, которая прежде занималась возведением дома.
Напомним, что строительство дома остановилось в 2016 году. Против директора компании «Град», которая занималась этим объектом, выдвинули обвинения в мошенничестве и превышении полномочий — сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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