В Челябинске дольщики решили сами достроить свой дом

Дольщики ЖК «Новгород» решили сами достроить свой проблемный дом, что находится на улице Доватора — для этого они собираются создать ЖСК, передаёт корреспондент «АиФ-Челябинск».

Потребуется обратиться в Арбитражный суд и добиться того, чтобы прав застройщика на недострой и земельный участок в пользу жилищно-строительного кооператива. Эта организация заключит договор со строительной компанией — конечно же, уже не той, которая прежде занималась возведением дома.

Напомним, что строительство дома остановилось в 2016 году. Против директора компании «Град», которая занималась этим объектом, выдвинули обвинения в мошенничестве и превышении полномочий — сейчас он находится под подпиской о невыезде.