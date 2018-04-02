Проверка квартиры в 3-м проезде Марьиной Рощи выявила факт незаконной сдачи жилья в аренду

Оглашены очередные результаты проверок, проведенных после звонков местных жителей по телефону доверия по антитеррору и безопасности префектуры СВАО. Так, проверка квартиры в 3-м проезде Марьиной Рощи выявила факт незаконной сдачи жилья в аренду. В настоящий момент факт найма узаконен, налоги поступили в бюджет города Москвы

Подобные проверки также были проведены в квартирах, расположенных в домах № 20 и 23 по улице Декабристов и № 13 по улице Санникова. Однако, здесь нарушений выявлено не было — данные квартиры сдаются законно. Всего за последнюю декаду марта поступило 14 звонков с различными жалобами.

Напомним, что, позвонив по круглосуточному телефону 8 (495) 680-29-44, можно сообщить обо всем, что может представлять угрозу безопасности в жилом секторе: открытые двери подвалов и чердаков, незаконное проживание посторонних лиц, подозрительная деятельность в квартирах и гаражах. (то)