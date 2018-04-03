В Калининградской области капремонт провели в 1,5 тысячи домов

Этими работами в регионе занимается местный Фонд капремонта. Как пояснила глава фонда Оксана Астахова , реставрация, согласно закону, проходит за счёт средств жителей — соответствующая строка прописана в платёжках.

«Часть граждан предпочитает не оплачивать эту статью. Однако стоит учитывать, что деньги всё равно будут взысканы, кроме того, придётся заплатить и неустойку», — заявила эксперт.

В суд заявление от фонда поступает спустя 90 дней просрочки: при этом если средний долг юридических лиц составляет несколько сотен тысяч рублей, то физических — десять тысяч рублей.

«Плата за капремонт является обязательной — за этот долг могут также не пустить за рубеж», — добавила Астахова.