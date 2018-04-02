Улицы Водников и Самарскую свяжут новой дорогой

В Самаре готовятся к строительству Южной обводной дороги. Сейчас региональное Министерство транспорта и автомобильных дорог ищет подрядчика для разработки проекта.

Пока речь идет только о первом этапе строительства. Он предусматривает обустройство дороги на участке от улицы Водников до улицы Самарской. Подрядчики должны увязать проект со строительством Фрунзенского моста, а также предусмотреть пересечения с мостом в створе улицы Главной. При этом специалисты должны провести обследование последнего.

— Стоимость контракта установили в размере 22 миллионов рублей. Сроки выполнения работ — с даты заключения государственного контракта по 13 августа 2019 года, — говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Впервые о строительстве дороги заговорили в 2010-х годах. Но в 2017 году региональные власти утвердили проект планировки территории, отведенной под строительство. Согласно эскизам, дорога должна пройти по берегу реки Самары — от улицы Главной в районе старого моста до улицы Авроры. Посмотрите нашу видеосхему расположения будущей дороги.

Схема новой обводной дороги