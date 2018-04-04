Дорожный ремонт начнется 10 апреля на магистралях Новосибирска 

Запланирован ремонт 21 километра полотна. Новосибирская область в числе 36 регионов, вошедших в программу «Безопасные и качественные дороги». Отметим, полтора миллиарда рублей на ремонт и строительство сельских дорог областное правительство выделит по личному распоряжению главы региона.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.