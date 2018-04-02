Большие возможности маленького эмирата

1. Квартиры среднего класса

Готовы к использованию/сдаче в аренду, после ремонта, полностью меблированы

Местоположение — крупные жилые комплексы

Количество комнат — 1, 2, 3 и 4 спальни + мансарда

Площадь — от 100 кв. м Укомплектованы техникой, посудой, постельными принадлежностями

В комплексе — бассейн, тренажерный зал Близость к морю, объектам инфраструктуры

В случае с Дубаем , средний класс — это от €300 000. Предложения по таки ценам можно найти в проектах на стадии строительства и на вторичном рынке. Последний вариант сегодня выглядит даже более привлекательно.

Недавно отремонтированные квартиры в резиденции Джумейра-Бич, можно приобрести от €292 000 и использовать, как для собственного проживания, так и для самостоятельной сдачи в краткосрочную аренду сразу после покупки.

В Дубае, в отличие от многих туристических центров Европы, можно без ограничений пользоваться специализированными интернет-сервисами для сдачи жилья. И заработок от аренды не облагается никаким подоходным налогом.

2. Апартаменты класса люкс у моря

Готовы к использованию/сдаче в аренду

Местоположение — элитные жилые комплексы с видовыми квартирами

Кол-во комнат — 2,3,4 спальни + подсобные помещения

Современный дизайн, высококлассная отделка

Нестандартная планировка, потолки высотой 3,5 метра

Индивидуальные парковочные места

Частный лифт на одну/несколько квартир

В комплексе — тренажерный зал, бассейн, ресторан, салон красоты и другая инфраструктура

Прямой доступ к пляжу

Если бюджет от €1 млн — советуем апартаменты в новых проектах на берегу моря. Такая недвижимость всегда престижна и высоко ценится за счет удачного расположения. Всегда есть спрос, как на покупку, так и на аренду.

В элитной резиденции Дубай Марина квартиру с двумя спальнями общей площадью около 180 кв. м, можно купить за €1,3 млн и быть уверенным, что вложения, как минимум, сохранятся. Поект фактически уникален, так как это был последний свободный участок под застройку на берегу.

Если хотите зарабатывать деньги на быстрорастущем рынке, инвестируйте в проекты на стадии застройки. Основное преимущество в том, что покупатели получают скидку 10–30%.

3. Эксклюзивная вилла с обслуживанием

Готова к использованию/сдаче в аренду

​Местоположение — элитный жилой комплекс с видом

Количество спален — 6 и более

Эксклюзивный дизайн

Площадь застройки — коло 1000 кв. м Площадь участка — около 1500 кв. м.

Обслуживающий персонал

Парковка на несколько автомобилей

В доме — кинозал, тренажерный зал, бассейн, джакузи

Система «умный дом»

С бюджетом от €8-10 млн — обратите внимание на эксклюзивные виллы с выходом на пляж в известных во всем мире жилых комплексах. Конечно, цены здесь самые высокие, но и условия созданы уникальные.

Яркий пример — виллы на острове палм Джумейра. Дом площадью около 1400 кв. м обойдется в €12,5 млн Ради сдачи в аренду его вряд ли будут покупать, хотя, и это возможно. А вот для сохранения капитала и в качестве долгосрочных инвестиций — легко.

4. Квартиры в апарт-отеле

Готовы для сдачи в аренду

Местоположение — гостиница

Количество комнат — 1 спальня + кабинет

Площадь — около 100 кв.м Парковка

Тем, кто хотел бы совместить возможность отдыха и получение дохода от аренды, подойдут апартаменты в гостиничном комплексе. Средняя стоимость от €500 000. Сдачу в аренду организует гостиница, поэтому проблем с управлением недвижимостью не возникнет.

Приобрести квартиру с одной спальней в ARMANI HOTEL, башня Бурдж-Халифа, можно за €840 000. При этом доступен заработок, как на долгосрочной, так и на краткосрочной аренде.

Сколько можно заработать?

Елена Гаранина: «Доход от сдачи недвижимости в аренду зависит от многих показателей, но если говорить о средних цифрах, то квартира с одной спальней принесет от €25 000 до €26 000 в год. Квартира с двумя спальнями, в зависимости от того, есть ли вид на море, принесет от €28 600 до €32 000 в год. Таким образом, сегодня среднегодовой доход от недвижимости в Дубае составляет от 5% до 6%.

Если же говорить о росте цен, то сейчас недвижимость не дорожает и не дешевеет. Правда, уже в скором будущем это затишье сменится новой позитивной активностью. По нашим оценкам, с середины 2018 года недвижимость Дубая снова начнет набирать вес — средняя стоимость квадратного метра будет прибавлять примерно 2-3% в год».

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости.