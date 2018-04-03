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Более 20 спортивных объектов построят на Сахалине и Курилах в 2018 году
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Более 20 спортивных объектов построят на Сахалине и Курилах в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Руководство Сахалинской области в текущем году намерено возвести в регионе, в том числе на Курильских островах, более 20 спортивных объектов. Об этом во вторник на IV Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока» сообщила председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.
"В течение 2017 года в стадии строительства и реконструкции находилось 28 спортивных объектов. По итогам года по 20 из них было завершено строительство. На 2018 год запланированы мероприятия по строительству 22 объектов спортивной инфраструктуры с общим объемом финансирования 2,5 млрд рублей", — сказала она.
Щербина отметила, что уже сейчас по соотношению спортивных объектов и численности населения Сахалинская область находится в лидерах среди других дальневосточных субъектов. Этого удалось добиться благодаря тому, что региональные власти ежегодно увеличивают финансирование проектов, связанных с развитием спортивной инфраструктуры. Если в 2015 году на эти цели выделили 830 млн рублей, то в 2017-м объем средств вырос почти в 2,5 раза и составил более 2 млрд рублей.
Конференция открылась во вторник в Южно-Сахалинске, ее организаторами выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области. Все регионы ДФО представят утвержденные дорожные карты демографического развития.
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 Ещё 2 источника 
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