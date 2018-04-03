Более 20 спортивных объектов построят на Сахалине и Курилах в 2018 году

"В течение 2017 года в стадии строительства и реконструкции находилось 28 спортивных объектов. По итогам года по 20 из них было завершено строительство. На 2018 год запланированы мероприятия по строительству 22 объектов спортивной инфраструктуры с общим объемом финансирования 2,5 млрд рублей", — сказала она.

Щербина отметила, что уже сейчас по соотношению спортивных объектов и численности населения Сахалинская область находится в лидерах среди других дальневосточных субъектов. Этого удалось добиться благодаря тому, что региональные власти ежегодно увеличивают финансирование проектов, связанных с развитием спортивной инфраструктуры. Если в 2015 году на эти цели выделили 830 млн рублей, то в 2017-м объем средств вырос почти в 2,5 раза и составил более 2 млрд рублей.