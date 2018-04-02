Аксаков: законопроект о страховании жилья от ЧС в РФ может быть отклонен

В марте Аксаков заявлял, что Госдума планирует в апреле окончательно принять законопроект о страховании жилья от ЧС. По документу до сих пор есть разногласия. В России на протяжении многих лет действует федеральный закон о защите населения и территорий от ЧС, который предполагает, что граждане, пострадавшие от ЧС, получают материальную компенсацию из средств федерального и регионального бюджета.

"Страхование жилья — я не уверен, что мы успеем принять (в апреле — ред.), потому что времени мало осталось. … Если мы не успеем, что высоковероятно, принять в апреле все решения, то в мае законопроект о страховании жилья точно пойдет либо на отклонение, либо на принятие", — сообщил Аксаков, выступая на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в понедельник.

По словам Аксакова, если текущий проект будет отклонен, то с учетом замечаний правительства, ГПУ администрации президента и экспертного сообщества будет готовиться новый вариант.

"Надо этот процесс тянуть дальше. И Федерация должна и субъекты Федерации должны этот процесс стимулировать, чтобы людям было интересно страховать. … Надо включать механизмы стимулирования страхования жилья, особенно на территориях, где какие-то чрезвычайные случаи часто возникают (наводнения, пожары и так далее)", — добавил Аксаков. Он также отметил, что важно навести порядок на страховом рынке, чтобы его участники 100%-но выполняли свои обязательства перед застрахованными.

Ранее он отмечал, что законопроектом предполагается добровольное страхование жилья, но со стимулирующими мерами. Аксаков предлагал «откатить» документ к первому чтению и четко прописать, что тот, кто застрахует свое жилье, получит бОльшую помощь от государства в случае какого-то стихийного бедствия.