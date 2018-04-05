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Два земельных участка в Москве под строительство магазина и торгово-офисного центра выставят на торги
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Два земельных участка в Москве под строительство магазина и торгово-офисного центра выставят на торги 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Два свободных земельных участка в Северо-Восточном и Западном административных округах Москвы будут выставлены на аукцион. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания столичной Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК).
«На торги в столице выставят два земельных участка. На одном из них построят магазин (3,8 тыс. кв. м). Он будет находиться по адресу: ул. Сельскохозяйственная, вл. 18. Его площадь — 0,2 га», — говорится в сообщении.
Второй участок, согласно решению комиссии, будет предназначен для строительства торгово-офисного объекта с медицинским центром. «На площади 0,07 га он займет 2,05 тыс. „квадратов“. Участок располагается по адресу: Резервный проезд, вл. 11а», — добавили в пресс-службе.
Отмечается, что в настоящее время оба участка свободны от застройки.
Также в ходе комиссии обсуждался вопрос строительства или реконструкции 155,15 тыс. кв. м недвижимости, среди которых 8,75 тыс. кв. м жилья; 77,40 тыс. кв. м административно-офисных зданий; 42,50 тыс. кв. м социальных объектов; 26,50 тыс. кв. м гаражей.
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