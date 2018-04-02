Ещё
Пресня становится самым популярным районом на элитном рынке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пресня становится самым популярным районом на элитном рынке 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
По итогам первого квартала 2018 года средняя стоимость элитного жилья в Москве практически не изменилась за год — если в 2017 году показатель равнялся 65,1 миллиона рублей, то в текущем он составил 65,5 миллиона, говорится в исследовании Contact Real Estate.
Всего за первые три месяца года на элитном рынке было продано 140 лотов, в прошлом году за этот же период продали 152 квартиры.
Однако выросла средняя площадь проданной квартиры — со 108 квадратных метров до 113,8 квадрата.
На первое место по объему элитного предложения в столице вышел Пресненский район, впервые за долгое время обогнав Хамовники. В этом районе продается каждая пятая квартира на рынке, а продается каждая третья. Эксперты считают, что у Пресни неплохие перспективы обогнать по популярности самые востребованные локации.
Вести.Ru: последние новости
Я уеду жить в Дублин: что купить в Ирландии по цене московской двушки Что принесет реновация в Москву Крупный пожар в Ленобласти локализован, несмотря на ветер
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США295
В Сочи горит пятиэтажный дом67
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки240
Трамп предложил Путину встретиться294
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение