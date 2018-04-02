Рыночная и предельная стоимости жилья в Подмосковье во II квартале почти не изменятся

Рыночная и предельная стоимости жилья в Подмосковье во втором квартале 2018 года будут не так сильно отличаться от данных за первый квартал, однако разница не будет существенной, при этом данные показатели существенно отличаются в зависимости от муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.

Ежеквартально комитет по ценам и тарифам Московской области на основании исследования рынка жилья утверждает среднюю рыночную и предельную стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Московской области. Исследование проводят в целях максимально эффективного расходования бюджетных средств в рамках социальных программ региона.

«Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра на второй квартал 2018 года фактически сложилась на уровне первого квартала (рост 0,1%), однако разница рыночной стоимости на территории Московской области существенная и составляет от 29942 рублей до 107513 рублей за квадратный метр. Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья применяется в целях реализации мероприятий подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» на приобретение жилья уникальным специалистам», — отмечается в сообщении.

Предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья фактически также сложилась на уровне первого квартала 2018 года. Предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области применяется в качестве предельной цены жилья, приобретаемого за счет средств бюджета Московской области, в том числе для детей-сирот и для предоставления жилых помещений при переселении из аварийных жилых домов.

За период реализации государственной программы Московской области «Жилище» на территории Подмосковья было приобретено 730 квартир уникальным специалистам, из них в 2017 году — 452 квартиры и в первом квартале 2018 года приобретено 54 квартиры врачам и одна квартира учителю. В 2017 году приобретено 769 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 2018 году планируется приобрести 602 квартиры.