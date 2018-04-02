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Рыночная и предельная стоимости жилья в Подмосковье во II квартале почти не изменятся
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Рыночная и предельная стоимости жилья в Подмосковье во II квартале почти не изменятся 

РИАМО 58 минут назад
Фото: riamo.ru
Рыночная и предельная стоимости жилья в Подмосковье во втором квартале 2018 года будут не так сильно отличаться от данных за первый квартал, однако разница не будет существенной, при этом данные показатели существенно отличаются в зависимости от муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы комитета по ценам и тарифам Московской области.
Ежеквартально комитет по ценам и тарифам Московской области на основании исследования рынка жилья утверждает среднюю рыночную и предельную стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Московской области. Исследование проводят в целях максимально эффективного расходования бюджетных средств в рамках социальных программ региона.
«Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра на второй квартал 2018 года фактически сложилась на уровне первого квартала (рост 0,1%), однако разница рыночной стоимости на территории Московской области существенная и составляет от 29942 рублей до 107513 рублей за квадратный метр. Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья применяется в целях реализации мероприятий подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» на приобретение жилья уникальным специалистам», — отмечается в сообщении.
Предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья фактически также сложилась на уровне первого квартала 2018 года. Предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области применяется в качестве предельной цены жилья, приобретаемого за счет средств бюджета Московской области, в том числе для детей-сирот и для предоставления жилых помещений при переселении из аварийных жилых домов.
За период реализации государственной программы Московской области «Жилище» на территории Подмосковья было приобретено 730 квартир уникальным специалистам, из них в 2017 году — 452 квартиры и в первом квартале 2018 года приобретено 54 квартиры врачам и одна квартира учителю. В 2017 году приобретено 769 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 2018 году планируется приобрести 602 квартиры.
«Московская область занимает по численности населения второе место в России после Москвы. Муниципальные образования, входящие в состав Московской области, неоднородны. Это, безусловно, сказывается на таких показателях, как рыночная и предельная стоимости жилья, которые применяются при реализации государственных программ на приобретение жилья уникальным специалистам, детям-сиротам и для предоставления жилых помещений при переселении из аварийных жилых домов. Поэтому в целях максимально эффективного расходования бюджетных средств ежеквартально проводится большая работа по анализу рынка жилья по каждому муниципальному образованию», — пояснила председатель комитета по ценам и тарифам Наталья Ушакова.
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