Район Хорошево-Мневники стал одним из самых популярных у покупателей новостроек Москвы

Район Хорошево-Мневники занял второе место в рейтинге у покупателей новостроек Москвы по итогам прошлого года. Такие данные приводит компания «Бест-новострой».

«Здесь за год подписано договоров на 80 600 кв. м (4,7% от всех сделок на территории «старой» Москвы). В Хорошево-Мневниках строится много проектов — 12 жилищных комплексов, но далеко не все их них имеют высокий спрос», — говорится в сообщении.