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Район Хорошево-Мневники стал одним из самых популярных у покупателей новостроек Москвы
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Район Хорошево-Мневники стал одним из самых популярных у покупателей новостроек Москвы 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Район Хорошево-Мневники занял второе место в рейтинге у покупателей новостроек Москвы по итогам прошлого года. Такие данные приводит компания «Бест-новострой».
«Здесь за год подписано договоров на 80 600 кв. м (4,7% от всех сделок на территории «старой» Москвы). В Хорошево-Мневниках строится много проектов — 12 жилищных комплексов, но далеко не все их них имеют высокий спрос», — говорится в сообщении.
Больше всего новостроек в «старой» Москве покупают в районе Солнцево. Здесь по всем типам договоров, заключенных физическими лицами за последний год, было приобретено почти 130 000 кв. м жилья, что составляет 7,5% от всего количества сделок. Высокие продажи в Солнцеве эксперты компании объясняют большим объемом предложения — здесь представлены два проекта комплексного освоения территории. Третье место — у района Отрадное, где суммарная площадь проданного жилья составила 65 000 кв. м (3,7% сделок). (ео)
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