Во дворе 8-й улицы Соколиной горы отремонтируют 500 кв.м асфальта

Согласно планам по благоустройству детской площадки во дворе дома 8 корпус 2 на 8-й улице Соколиной горы, которую выбрали жители района в ходе опроса на портале «Активный гражданин», затем согласовали муниципальные депутаты и управа района, здесь проведут шесть видов работ.

На указанной территории предстоит заменить пятьсот квадратных метров асфальтобетонного покрытия, пятьдесят погонных метров бортового камня, уложат тысячу квадратных метров полиуретанового покрытия площадки, восемьдесят квадратных метров покрытия из брусчатки. Также здесь предстоит восстановить две тысячи квадратных метров газона и установить шестнадцать малых архитектурных форм.

За благоустройство данной площадки отдали свои голоса более 560 соколинцев. Активные граждане выбрали для украшения площадки игровой комплекс «Корабль», двухсекционные подвесные качели, качели-балансир, скамейки и урны.