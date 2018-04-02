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В Энгельсе из-за прохудившейся крыши жители ходят по дому в резиновых сапогах
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В Энгельсе из-за прохудившейся крыши жители ходят по дому в резиновых сапогах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Семья пенсионеров, проживающих в квартире на 9 этаже дома № 10 по улице Кожевенной третий год добивается ремонта протекающей крыши. Каждую осень и весну стены и потолок квартиры заливает вода, по перекрытиям спускаясь на нижние этажи. В настоящий момент в квартире уничтожен ремонт в половине жилых комнат, коридоре, ванной и туалете, передает пресс-служба регионального штаба ОНФ.
«В этом году мы уже два раза вызывали электрика, так как из-за постоянно льющейся воды по стенам вспыхивала проводка. Мы по дому ходим в резиновых сапогах. Свет в ванной и туалете не включаем — боимся замыкания», — рассказали пенсионеры.
Активисты ОНФ прибыли по указанному адресу, чтобы встретиться с жильцами дома. Между тем до управляющей компании ООО «Меготех», обслуживающей дом № 10 по улице Кожевенной, дозвониться не удалось. Их представителей на встрече не было.
«Действительно, квартира на девятом этаже пострадала сильнее всего. Пенсионеры, которые там живут, исправно платят по всем счетам, но у них нет возможности делать еще и ремонт крыши за свой счет. Это общедомовое имущество. Если в ближайшее время не решить эту проблему, к ней добавится несколько новых», — заключил член регионального штаба ОНФ Сергей Шаров.
В настоящий момент вода по перекрытиям и стенам уже дошла до квартиры на шестом этаже. На этом же этаже в подъезде видны следы воды над электрощитом.
Шаров отметил, что активисты ОНФ приложат максимум усилий, чтобы заставить управляющую компанию исполнить свои обязанности и отремонтировать крышу дома № 10 по улице Кожевенной города Энгельса. Администрация муниципалитета о ситуации уже проинформирована. Ранее похожая ситуация случилась в жилом доме на улице Тихвинской в Самаре, где произошло обрушение потолка на инвалида-колясочника, проживающего в квартире на втором этаже. Инцидент случился из-за аварийного состояния протекающей крыши.
Фото: пресс-служба регионального штаба ОНФ
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