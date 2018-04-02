Ставропольпромстройбанк запустил «Удобный» вклад

Ставропольпромстройбанк вводит новый вклад «Удобный».

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Депозит предполагает четыре периода начисления процентов со ставкой за первые 91 день 6% (при сумме размещения от 100 тыс. рублей) либо 6,5% годовых (при сумме от 2 млн рублей), за следующие три месяца — 6,25% и 6,9% соответственно, за период со 182-го по 271-й день — 6,25% и 6,75%, с 272-го дня до конца срока, составляющего 380 дней, — 6% и 6,5% годовых. Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения при открытии вклада в сумме от 100 тыс. рублей составляет 6,12%, а от 2 млн рублей — 6,65% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.