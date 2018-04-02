Ещё
Ставропольпромстройбанк запустил «Удобный» вклад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ставропольпромстройбанк запустил «Удобный» вклад 

Банки.ру 2 часа назад
Ставропольпромстройбанк вводит новый вклад «Удобный».
Продуктовый виджет
Депозит предполагает четыре периода начисления процентов со ставкой за первые 91 день 6% (при сумме размещения от 100 тыс. рублей) либо 6,5% годовых (при сумме от 2 млн рублей), за следующие три месяца — 6,25% и 6,9% соответственно, за период со 182-го по 271-й день — 6,25% и 6,75%, с 272-го дня до конца срока, составляющего 380 дней, — 6% и 6,5% годовых. Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения при открытии вклада в сумме от 100 тыс. рублей составляет 6,12%, а от 2 млн рублей — 6,65% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Вклад без права пополнения счета и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты за полные периоды сохраняются», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
Банки.ру: последние новости
Кемсоцинбанк уменьшил ставки по вкладам Банк «Союзный» понизил ставки по одноименному вкладу Мурманский Социальный Коммерческий Банк понизил ставки по некоторым вкладам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки133
Трамп предложил Путину встретиться266
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП45
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому91
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России498
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение